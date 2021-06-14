國產高端疫苗日前宣布二期臨床試驗解盲成功，力拚7月施打，未來還將爭取國際認證，但美國食品藥品監督管理局（FDA）日前宣布，未來將不再給予任何一支新冠疫苗緊急使用授權（EUA），一名網友上網詢問，這是否意味高端、聯亞在取得美國緊急使用授權面臨變數？

原PO昨（13）日於PTT八卦板表示，美國FDA日前宣布除了最後一支Novavax疫苗，可獲得EUA外，未來將不再對任何一家疫苗給予EUA，意謂台灣兩支國產疫苗高端及聯亞可能在取得美國EUA上將面臨變數。

事實上，上周三（9日）中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中在立法院備詢時就曾坦言，國產疫苗有不被國際認證的風險，並表示「這都還要努力」。

網友貼文曝光後，引發不少鄉民嘲諷，「高端本來就拿不到國際認證啦」、「笑死，美國不審，自己審也可以」、「本來國產疫苗就沒有想要取得國外EUA」、「他們是要做三期不是EUA」、「你怎麼會有高端拿得到的錯覺？」、「台灣有台灣的EUA啊！審查標準都自訂」、「台灣堅持走自己的路」、「高端走的是國內EUA啊，標準差這麼多」、「高端沒三期，跟人家談國際標準」。

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