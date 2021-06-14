美國電動車製造商特斯拉（Tesla）執行長馬斯克（Elon Musk）今天說，若能證明挖礦者使用更永續的能源，特斯拉就會恢復開放比特幣作為付款工具。

特斯拉2月宣布顧客可用數位貨幣付款引發轟動，3 月底這個選項成真，但馬斯克5月卻又改變心意說，為了保護環境，不再接受使用比特幣購車。

這位億萬富豪今天在推特（Twitter）表示：「挖礦者若能證明使用相當比例（達50%）的潔淨能源，且符合未來趨勢時，特斯拉就會重新允許使用比特幣交易。」

比特幣是由高效能電腦解算方程式而產生，期間會消耗大量電力。

「自然」（Nature）期刊最近刊登研究指出，中國比特幣挖礦能源消耗巨大，部分來自燃煤電廠，有危及中國氣候目標的風險。

先前一篇文章指出，馬斯克有可能是藉由一篇篇關於比特幣的推文操縱市場價格，圖利自家企業。

馬斯克今天的推文就是在回應上述文章，他說，那篇文章的說法「不正確」，「特斯拉只出售持有的約10%比特幣，以確認可在不動搖市場的情況下輕鬆兌現」。

馬斯克發表推文後，比特幣今天在美東時間下午2時10分漲到37360.63美元，較前一日收盤漲5.1%，即1817.87美元。（譯者：鄭詩韻/核稿：劉文瑜）1100614