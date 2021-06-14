端午節前夕，移民署台北市服務站日前以電話關懷萬華區近500位新住民，希望端午期間在家減少移動，若有身體不適情況，儘速快篩與就醫，並提醒疫情期間，可以透過視訊與家人聯繫，減少移動。

台北市服務站主任蘇慧雯表示，端午連假請新住民朋友減少跨區移動，暫緩辦理聚會，即日起外來人口實施自動延長居留期限30日措施，減少了外出洽公染疫之風險，同時為有效防範外籍移工群聚感染，請雇主及外籍移工們配合相關防疫作為，外籍移工如有身體不適或與曾與確診個案接觸，應儘速通報各地移民署單位，不用擔心遭移民署收容。

台北服務站在端午節前夕，以電話關懷萬華區近500位新住民，宣導防疫措施。接獲關懷電話的新住民都覺得「揪感心」，同時也告訴服務站同仁「你們在外上班，也要小心哦」。

來自越南的新住民小儀，現在居住在萬華區，孩子停課，對家中的生活作息有很大的影響，為了照顧小孩，也很難出門前來辦居留延期，現在可以不用臨櫃辦理就自動延期，感覺很貼心。來自日本的新住民小靜及丈夫表示，她曾與先生覺得身體不適，經移民署同仁提醒，配合政府政策前往醫院完成採檢，所幸篩檢結果為陰性，放下心中一塊大石頭。