今（14）日是端午節，受到疫情影響，許多遊子決定不返鄉宅在家度過，保護自己更保護家人。《食尚玩家魚肉鄉民》主持人陳零九、小賴身為北漂遊子，也分享往年端午節都如何度過。此外兩人對吃還有一樣的默契，對於端午粽子皆表示：「最愛阿嬤包的南部粽！」

陳零九目前還在防疫旅館靜養，他坦言這幾年端午節都在工作中度過，沒有時間回高雄陪家人，阿嬤則會寄自己包的粽子到台北，讓他一解思鄉之情。而近日成為演藝圈首位確診新冠肺炎的他，也透露目前身體狀況都好，感嘆：「這幾天還是要持續觀察，應該是沒機會吃到粽子了。」

搭擋小賴則表示，本身腸胃沒有很好，從小到大都只吃阿嬤或鄰居阿嬤包的粽子，2位阿嬤還會互相送給對方，讓2家人換換口味。小賴也嘆，很久沒有回家過端午節了，往年阿嬤都會寄粽子來台北，今年也跟阿嬤說不用了，現在疫情嚴峻要避免讓老人家出門，盡量減少任何風險。

愛吃南部粽的還有另一位主持人Dora（謝雨芝），她笑稱南部粽是王道，並補充吃法：「一定要有很多花生，肉粽外還要撒上花生粉跟特調油膏，再加一大堆香菜超好吃！」