隨著大和證券（中國）、星展證券開業，目前至少有8家外資控股合資券商已經在大陸證券市場同台競技。其中，摩根大通證券（中國）、野村東方國際證券、星展證券為新設立券商；瑞銀證券、瑞信方正證券、摩根士丹利華鑫證券、高盛高華證券為外資股東通過提高持股比例實現控股。
外商獨資券商呼之欲出。去年12月，高盛啟動收購合資公司高盛高華100％股權的程序，率先完成了對高盛高華證券100％持股的協定簽署，高盛高華證券將有機會成為首家外商獨資券商。
日前，有外媒報導，摩根大通中國區首席執行官梁治文表示，該公司已申請100％持有其中國證券合資公司，目標是儘快完成。
興業證券認為，隨著外資券商持續擴容，短期內可能會加劇行業競爭，但長期來看有望發揮「鯰魚效應」，推動國內券商提升自身競爭力，逐步與國際市場接軌。同時，外資券商在產品研發、業務創新等方面為國內證券業注入活水，有助於加快本土證券業的改革創新速度，進一步完善業務鏈、優化升級收入結構。
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