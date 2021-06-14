南韓人氣女團TWICE台灣成員周子瑜身材高挑、臉蛋姣好，一出道就備受國際矚目，還被美國電影評論網「TC Candler」選為2019年世界百大最美臉孔冠軍。今（14日）是周子瑜的22歲生日，過南韓午夜時間12點，TWICE成員馬上替她慶祝，並開了直播與粉絲一起分享喜悅。

畫面中，周子瑜留著亞麻棕的微捲長髮，畫著淡淡妝容，頭戴著可愛的壽星造型小帽，身穿寬鬆的淺灰色衣服，與志效、多賢、Momo等4位成員一起在蛋糕上面插蠟燭過生日，受到疫情影響，只有壽星周子瑜因必須露臉沒戴口罩，其餘人都做好防疫措施。

周子瑜和成員們的感情很好。（圖／翻攝自TWICE V LIVE）

將近一個多小時的直播，周子瑜開心的和成員們打鬧、聊天，為了感謝廣大粉絲的支持，她除了用韓文答謝，不忘開口講母語，用中文甜甜的笑說：「真的非常感謝你們，感謝你們一直以來的支持，希望你們也可以天天開心，我也愛你們。」聲音超甜美又軟萌，讓大批網友都快融化了，其餘成員們聽到也立馬跟著學周子瑜用中文跟粉絲說「我愛你」，和樂融融又逗趣的相處方式，網友紛紛狂刷一串留言：「TWICE 真的太甜了」、「謝謝你們照顧子瑜」、「子瑜寶貝生日快樂」。

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防範新冠肺炎，應使用肥皂勤洗手，搭乘大眾運輸或無法保持社交距離時，務必戴上口罩！

回國若身體不適請主動通報，14天內出現疑似症狀請先撥打防疫專線，並戴上口罩儘速就醫，務必告知醫師旅遊史。

※免付費防疫專線：1922、0800-001922