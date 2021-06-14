邱琦雯對自己的品牌很有信心。（艾迪昇傳播提供）

邱琦雯對自己的品牌很有信心。（艾迪昇傳播提供）

藝人邱琦雯心心念念的服裝自創品牌終於在端午假期前上市，品牌名稱取她的姓氏英文開頭C取名為「Miss C」，此次品牌上市裙襬長洋裝、顯瘦短洋裝2款服飾，她笑說服裝重點就在「耍心機」，「上面是正常的襯衫領，裙擺下顯露雙腿，變身成性感美人」。她在疫情間拍攝形象廣告，將團隊縮減到4人，嚴守室內不得超過5人群聚規定，不料一度引來警察關切，虛驚一場。

邱綺雯的品牌形象廣告選在陽明山上一處玻璃溫室拍攝，行前所有人如臨大敵，做足各種沙盤演練，將人力精簡到4人，不拍攝時全程戴口罩，就怕觸犯防疫法規。不料人算不如天算，當一行人到達拍攝現場，卻發現上一場的婚紗拍攝超時沒結束，引起附近住戶關切報警，警察到場剛好輪到邱琦雯進行拍攝，費了一番唇舌才解釋清楚。

談起設計理念，邱綺雯大開話匣子，她希望設計的衣服可以兼具上班與約會，兩相不衝突，「說到我的短洋裝別有心機，可以讓妳上班看起來不浮誇，坐在那辦公很正式，但當妳下班約會時、俏麗的裙擺，顯露雙腿，能讓男友看了喊辣」。她表示，希望所有女生穿上她的衣服可以更漂亮，而且任何場所都百搭實穿，不管是上班、還是要去約會、飯局、下午茶，通通都能接受！

儘管疫情嚴峻，但邱琦雯對業績有信心，表示危機就是轉機，她說：「我知道很多女生在疫情期間，常在划手機上網購物，我自己也一樣，最近看到喜歡的衣服，都會先買起來放著，等哪一天疫情解除後穿上。」她向所有愛漂亮女性喊話，疫情ㄧ定會過，所以漂亮的衣服可以先買來存著。

邱琦雯期待這次自創服飾品牌，讓她推崇的不複雜又美麗的審美觀，可以得到大眾的認可與支持。此外，她也期待這次疫情能快結束，不要在有傷亡，所有人都回到正常生活，她無奈說道：「好希望能快快復工去拍戲上班。」