彰化國民黨籍議員張瀚天為人豪爽，交友廣闊，事業有成的他經濟實力雄厚，平時對於弱勢族群的照顧不遺餘力。正壓式採檢亭每天採檢量可達240個，重點是加強保護採檢人員的安全。（縣府提供／吳建輝彰化傳真）

張瀚天表示，希望能減輕醫護人員採檢的辛勞，同時拋磚引玉，呼籲各界善心人士、企業團體，一起響應共同相挺一線醫護。（縣府提供／吳建輝彰化傳真）

彰化縣新冠肺炎疫情嚴峻，衛生局不斷針對確診者足跡匡列接觸者進行普篩，彰化縣議員張瀚天為了加強彰化醫療採檢量能，號召友人共同捐贈2台正壓式採檢亭給彰化縣政府，一台放在彰化秀傳醫院、一台則放在南彰化卓醫院，大大提升彰化採檢量能。

彰化國民黨籍議員張瀚天為人豪爽，交友廣闊，事業有成的他經濟實力雄厚，平時對於弱勢族群的照顧不遺餘力，最近他得知縣府在籌措防疫物資，號召幾名朋友共同捐贈2台正壓式採檢亭，斥資近百萬向工研院購入，並由縣府統籌運用。

縣長王惠美表示，疫情自三級警戒以來將近1個月的時間，感謝所有一線夥伴衝鋒陷陣，也謝謝張瀚天議員向工研院訂購正壓式採檢亭給縣府，議員劉淑芳得知後，也爭取設置在南彰化，因此南北各放一台，每天採檢量可達240個，重點是加強保護採檢人員的安全，大幅增加採減量能。

張瀚天表示，採檢人員在採檢時必須穿著厚重防護衣，炎炎夏日在戶外採檢相當辛苦，加上彰化疫情嚴峻，因此號召幾位友人，訂製正壓採檢亭，希望能減輕醫護人員採檢的辛勞，同時拋磚引玉，呼籲各界善心人士、企業團體，一起響應共同相挺一線醫護。