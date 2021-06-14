在英國舉行的七大工業國集團（G7）高峰會落幕，韓國外交部官員透露，韓日政府原先約定藉此機會進行領袖峰會，但因日本片面取消而未能實行。

韓國聯合新聞通訊社報導，外交部官員今天表示，韓日外交當局原本協議在G7峰會期間簡單進行雙邊領袖峰會，但日方最後以韓方年度例行的「東海（即日本海）領土保衛演習」為由，拒絕這次會面。

韓國政府自1986年至今，每年都會出動海軍、海警艦艇及飛機進行這項防禦演習，今年上半年預定於本週舉行，範圍涉及韓日間多年來主權爭議不斷的獨島（日本稱竹島），又稱為獨島防衛演習。

日方往年在韓國進行獨島防衛訓練時都會表達不滿，今年甚至以此為由取消原定領袖會談，加上近期在東京奧運官網地圖及自衛隊宣傳影片中將獨島標為竹島，引發韓國輿論反彈。

報導引述外交人士分析，認為日本政府近期因2019 冠狀病毒疾病（COVID-19）防疫不利等因素，支持度跌至谷底，可能出於政治考量才拒絕這次雙邊會談。

據日媒報導，日本首相菅義偉在G7峰會後受訪時表示，他不考慮與未解決前徵用工及慰安婦賠償判決問題的文在寅總統會面。韓聯社報導認為，上述說法可能也是出自政治考量。

韓國總統文在寅首次出席G7峰會，被視為改善韓日關係及強化各國外交的一大契機，在11日至13日峰會期間，文在寅與英國、歐洲聯盟（EU）、德國、法國、澳洲等與會領袖都舉行雙邊會談，但與菅義偉僅在活動中短暫碰面。

文在寅在英國出境前在社群網站發文表示：「與菅義偉首相首次碰面，是可能成為韓日關係嶄新開始的珍貴時刻。」對這次未能舉行雙邊會談表達遺憾。（編輯：郭中翰）1100614