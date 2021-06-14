女星何如芸自疫情警戒提升至第三級後，就都宅在家抗疫，親民的何如芸也不時分享居家日常，何如芸昨（13日）則曬出自拍美照，她美穿深V上衣自拍，邪惡視角解放事業線，獨居的何如芸不時抱著兒子留給她的史努比玩偶入鏡，她也大方說：「那是我安慰自己的方式」。

照片中，何如芸身穿深V上衣入鏡，自拍邪惡視角讓她白嫩上圍和胸上黑痣全曝光，何如芸對著鏡頭露甜笑，居家抗疫照相當吸睛，而何如芸手上抱著史努比玩偶入鏡，讓女星「勇兔」林筳諭直呼：「媽咪！你一直抱著玩偶拍照，我感到心酸」，對此，何如芸則回應：「女兒：不用酸！那是我安慰自己的方式」，其實，史努比玩偶是兒子留給何如芸的，獨自窩在家的她，都是玩偶陪伴，因此常看到何如芸與史努比拍照。

何如芸曬邪惡視角自拍照，她美穿深V上衣解放事業線。（圖／取材自何如芸 Michelle Ho臉書）

何如芸與花蓮美崙大飯店董事長王敏錡的離婚官司打了一年多，但雙方未達成共識，而何如芸的居家美照釣出律師賴芳玉留言：「端午節平安健康」，何如芸則回應：「最美麗智慧溫柔的賴律師平安！（妳一定要平安呀！我的未來在妳手上）」，女神回應展現真性情。

為人母的何如芸心繫遠在新加玻讀書的2個兒子，平時都靠電話、視訊連繫感情，而日前是小兒子Bruce的畢業典禮，何如芸因為疫情關係無法到場觀禮，當她看到大兒子代替家長出席，還懂事地買了一束花代替她送給弟弟，讓何如芸忍不住眼淚崩潰痛哭，也讓她不禁感嘆：「這2個孩子，辛苦了」。