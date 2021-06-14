不少領薪階級心中都有一個當老闆的夢，大陸什麼樣的人更容易當上老闆呢，跟地域多少有些關係。根據官方資料，截止到2021年3月底，浙江省約當是每8個浙江人就有1個是老闆。此外，據大陸DT財經對比大陸公安部2021年2月新發佈的全國百家姓排名資料，發現法定代表人的姓氏排名和百家姓整體差別不大。

排在最前面的5個姓氏，依次是「王」、「李」、「張」、「劉」、「陳」，作為佔據全大陸戶籍總人口30.8％的五大常見姓氏，能產生最多的老闆，也在常理之中。

但另外關注的是比百家姓順序排名更高的法定代表人姓氏，這一定程度上表明，有比其他姓氏更高比例的人當上了老闆。根據天眼查數據顯示，數量比百家姓排名高出最多的5個法定代表人姓氏分別是「戴」、「金」、「錢」、「顧」、「葉」；

另從目前還在正常營業的公司數量占比來看，「向」、「汪」、「韋」、「陶」、「錢」的表現不錯，排在前五名。這些姓氏的老闆開過的公司數量不一定多，但有超過一半公司還在正常運轉，意味營運能力還不錯，即使不是一帆風順，也不至於今天剛開業，明天就在街邊跳樓大拍賣。

另從擁有A股主機板上市公司的法定代表人數量占比來看「樓」、「費」、「鬱」、「竇」、「匡」這些不太常見的姓氏相比在該姓氏的人口數量來排名更高，也就是說這些姓氏的法定代表人，擁有上市公司的比例更高。