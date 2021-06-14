希爾左肘在比賽中脫臼，賽後捧著左手離場。（達志影像）

最近綜合格鬥、拳擊場都出現荒唐的裁判鏡頭。UFC 263的主賽，克雷格(Paul Craig)在第一回合就以TKO（技術擊倒）戰勝了希爾(Jamahal Hill)。令人訝異的是希爾的左肘在比賽中途被鎖到脫臼，只能夾在克雷格雙腿之間無力晃動，觀眾從轉播看得一清二楚，裁判卻視若無睹。格鬥迷賽後在推特怒罵：「那位愚蠢的裁判，永遠別讓我們在比賽看到他！」

另一場拳擊比賽就更離譜，拳手里森(Lewis Ritson)因為在比賽中被揍得太慘，他的助手丟出毛巾棄權，裁判居然撿起毛巾扔到擂台外面，讓他們繼續打！投降失敗的里森在第10回合被狠狠打趴3次，按規則以TKO結束比賽。拳迷不敢相信裁判的舉動，怒罵道：「這是犯罪。」

在格鬥這種高風險競技，裁判扮演著重要角色，UFC裁判通常警覺性高，看見拳手頭部挨了重擊就可能當場喊停。例如張偉麗事件，有人可能對於過早喊停不服氣，但是安全第一，否則也不需要設定那麼多規則了。

反觀這兩位裁判無視拳手的狀態，堅持進行比賽，簡直是「殺人裁判」。那位荒唐的UFC裁判叫做艾爾圭尼(Al Guinee)，被起底是美國亞利桑那州當地人，所以經常參加當地舉辦的比賽，經過這次事件UFC大概不會再請他了。

那場拳擊比賽，丟掉毛巾的裁判葛瑞(Steve Gray)賽後解釋：「我看到你只是身體挨揍，而且你站起來了，所以我覺得你應該繼續打。」拳迷諷刺說：「原來裁判覺得不可以停，你就不可以停。」