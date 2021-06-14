護理長也呼籲前來施打的民眾，由於防疫相關規定，等民眾排隊時耐心等候，也要記得保持安全社交距離。（陳麒全攝）

護理長也呼籲前來施打的民眾，由於防疫相關規定，等民眾排隊時耐心等候，也要記得保持安全社交距離。（陳麒全攝）

護理長也呼籲前來施打的民眾，由於防疫相關規定，等民眾排隊時耐心等候，也要記得保持安全社交距離。（陳麒全攝）

桃園市政府配合中央疫情指揮中心配賦之疫苗數量，在端午連假期間，在13區衛生所優先提供第一類醫事人員尚未施打公費疫苗者前往接種。（陳麒全攝）

桃園市政府配合中央疫情指揮中心配賦之疫苗數量，在端午連假期間，在13區衛生所優先提供第一類醫事人員尚未施打公費疫苗者前往接種。（陳麒全攝）

桃園市政府配合中央疫情指揮中心配賦之疫苗數量，在端午連假期間，在13區衛生所優先提供第一類醫事人員尚未施打公費疫苗者前往接種。（陳麒全攝）

高齡接種15日上路，桃園採分齡分組施打，首波針對81歲以上長者分3天開打，15日採88歲以上長者優先，市長鄭文燦表示，25個學校疫苗接種站皆準備就緒，會提供復康巴士及輪椅等輔助設備，呼籲接種民眾勿空腹，帶身分證、健保卡及接種通知單，至少1家人陪同，提前半小時到達。

鄭文燦說，日本贈台124萬劑AZ疫苗，市府依中央獲配數量，採高齡接種和其他類別造冊施打的「雙軌制」施打計畫。針對高齡部分採分齡分組接種，25個學校疫苗接種站皆準備就緒，市府除了組成疫苗接種協助小組協助個案判斷外，現場也會配置2名醫師，提供復康巴士及輪椅等輔助設備，並由里長或里幹事協助居住地事實的認定，避免跨區施打的浮濫。

鄭文燦指出，桃園高齡長者施打計畫分2階段進行，第一輪先針對5萬2199位81歲以上高齡者施打，第二輪預計6月22日進行75歲至80歲長者的疫苗施打。明日施打對象為88歲以上長者，約1萬8178位；16日針對84至87歲長者，約1萬5866位；17日則為81至83歲長者，約1萬8155位，呼籲所有長者遵循分齡、分組原則前往施打，市府預計3天完成，提升長者保護力。

鄭文燦感謝各學校及區里系統單位的協助，提供長者最安心的疫苗接種服務，呼籲接種民眾請勿空腹，記得攜帶身分證、健保卡及接種通知單，至少一名家人陪同，提前半小時到達即可，市府將秉持精準、友善、嚴謹原則，持續推動疫苗接種計畫。