台中市64座疫苗快打站其中7成將採日本「宇美町式」接種法，設置保持社交距離的座椅，由醫護坐著旋轉滑輪椅替長者施打，加快接種速度。（台中市政府提供／馮惠宜台中傳真）

台中市長盧秀燕提醒，85歲以上阿公阿嬤記得帶「施打疫苗通知單」，以及雙證件健保卡及身分證，注射完會拿到「COVID-19疫苗接種紀錄卡」。（台中市政府提供／馮惠宜台中傳真）

台中市6月15日至17日將為85歲以上長輩施打AZ疫苗，台中各區共64處快打站趕在端午節準備就緒；市長盧秀燕也透露，除部分場地受限外，全市7成左右的快打站將採日本「宇美町式」接種法，設置保持社交距離的座椅，由醫護坐著旋轉滑輪椅替長者施打，一小時預期可完成120人接種，加快接種速度。

盧秀燕14日前往西屯區永安國小快打站視察，她表示，明天開始為台中市約3萬6千多名的85歲以上長輩注射疫苗，此次注射方式較特別，特別採日本宇美町式施打法，被注射者坐在座位上不動，由醫護及工作人員移動確認身分、進行評估、施打疫苗，施打完後也在原位進行觀察，減少長輩移動風險。

盧秀燕強調，這是一個龐大且具意義的工作，市府經過籌備，特別感謝醫護、民政、教育等團隊同仁，混合編組服務長輩；她也提醒所有阿公阿嬤明日記得帶「施打疫苗通知單」，以及雙證件健保卡及身分證，注射完會拿到「COVID-19疫苗接種紀錄卡」，並等待市府通知注射第二劑，完成兩劑疫苗接種，他也提醒這張紀錄卡很重要不能遺失，可作為未來相關驗證依據，也請家人幫忙注意，務必幫長輩保留起來。

民政局長吳世瑋說明，目前各區均已完成85歲以上長者「施打疫苗通知單」投遞，並以「分里、分時段」原則通知長者分流接種，無需另外提出申請，請各位長輩按通知時間、地點，攜帶通知單、健保卡、身分證、填妥疫苗接種評估及意願書（隨通知書發放）前往快打站施打，如行動不便無法前往，需特殊協助，可與里幹事或里長聯絡；而非台中市籍的長者想要施打，則可選擇向台中18家專責醫院或衞生所預約施打。

台中市衛生局也提醒，為確保疫苗接種安全，接種後請於接種處或附近留觀至少30分鐘，一般民眾則建議至少留觀15分鐘，並自我密切觀察15分鐘，以利即時處置該類急性過敏反應，且在1、2天內持續觀察有無嚴重過敏反應，如接種疫苗後14天內如出現呼吸困難、胸痛或腹痛、四肢腫脹或冰冷、嚴重頭痛或疼痛加劇、視力模糊、持續性出血、皮膚出現自發性紫斑、瘀青等症狀，應立即就醫。