萬能科大電競校隊萬能雄獅隊，在國內外大小賽事連年取得優異成績，繼2020年參加《英雄聯盟》項目在LSC校園賽稱霸全國後，該款遊戲在今年2月成立新項目《英雄聯盟：激鬥峽谷》，日前由台灣大哥大舉辦首屆激鬥校園春季賽，萬能科大選手打敗全台電競強隊拿下冠軍，抱回15萬元獎金。

萬能科大表示，這次的挑戰賽集結全台16所電競強權學校參賽，萬能科大校隊一路過關斬將，先後擊敗東泰高中、莊敬高職、光啟高中、健行科大、台北城市科大、黎明科大等學校，最後在冠軍賽中以4比3逆轉稻江商職，驚險贏的這場勝利。

萬能科大領隊胡裕強表示，參賽前遭遇到不少困難，尤其是新遊戲項目的隊伍組成非常不容易，當初花了很多時間在找適合的選手，大家都是從零開始練習，還要花很長的時間摸索這款遊戲的特性再擬定戰術，學生們幾乎是廢寢忘食常常練習到天亮，皇天不負苦心人最後選手之間摩擦的火花產出了最美麗的果實拿到冠軍。

萬能科大校長莊暢指出，近三年積極發展電子競技為學校的重點特色，配合資訊工程系與資訊管理系的專業師資與設備，設立專業競賽場館，培訓專業選手、教練、實況主、導播、活動企畫，遊戲設計、電腦硬體設備與電腦周邊人才，在推廣新興產業上不遺餘力，目的就是要建立一處讓學生們放心練習，快樂學習的電競環境。