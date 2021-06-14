和平警分局員警在現場手持標語宣導，提醒民眾配合政府防疫措施。（民眾提供／陳淑娥台中傳真）

和平警分局員警在現場手持標語宣導，提醒民眾配合政府防疫措施。（民眾提供／陳淑娥台中傳真）

民眾紛紛拿出大大小小的水桶裝取午時水。（民眾提供／陳淑娥台中傳真）

民眾紛紛拿出大大小小的水桶裝取午時水。（民眾提供／陳淑娥台中傳真）

今天是端午節，民間傳統有取午時水習俗，往年許多民眾前往谷關八仙山森林遊樂區入口處裝取，今年也出現不少車輛停在路邊，民眾提著大大小小桶子裝取午時水，台中市和平警分局擔心群聚成防疫破口，上午由谷關派出所所長王繼生、副所長陳文評、警員蔡宇傑，前往現場向民眾宣導務必遵守防疫措施，並實施交通疏導。

據悉，谷關八仙山森林遊樂區入口處湧出的山泉水水質清澈、甘甜，平日就有許多民眾帶著水桶前來取水，有時也會出現大貨車來載水。

今天上午11時到下午1時間，許多車輛停在路邊，民眾紛紛拿出大大小小的水桶裝取午時水。為防範民眾聚集取水造成疫情破口，和平警分局員警在現場手持標語宣導，提醒民眾應配合政府防疫措施，落實佩戴口罩及保持適當距離。

和平警分局表示，當前疫情尚未趨緩，將持續針對轄區可能群聚地點進行防疫宣導，強化各項防疫作為，提醒民眾應減少外出，若必須外出應全程佩戴口罩及遵守三級警戒相關防疫規定，確實做好自我防護工作，共同對抗病毒、戰勝疫情。