台積電將於本周四(17日)除息，每股配發2.5元現金股利，股價上周已站回602元，市場認為本周有機會延續漲勢，並有助於快速填息，只要FOMC利率決策會議的不確定因素解除後，外資等法人的買盤將越來越踴躍，可望帶動台股除權行情。

台積電17日除息，配發的是去(2020)年第4季的股利2.5元，並將在7月15日發放，估計將影響台股大盤指數約20點，至於台積電日前公告今年第1季每股將配發現金股利2.75元，預計將在9月16日除權息。由於台積電大方調高給股東的配息，整理許久的股價在上周五(11日)重返600元，收在602元，摩爾投顧分析師鐘崑禎表示，這只是剛開始，未來有機會延續漲勢，在聯邦公開市場委員會(FOMC)利率決策會議的不確定因素解除後，外資、投信等法人的買盤一定會越來越踴躍，站穩600元一定沒問題。

自2019年改為季季配後，台積電過去7次除息均順利填息，其中有3次在除息當日即快速填息，填息時間最長為15個交易日，至於最近一次除息則是花了13個交易日，由於台積電股價已回到600元之上，市場多認為對填息速度有幫助。

隨著台股即將進入除權息旺季，台積電本周除息，可望牽動今年台股除權行情，遠雄和台積電同一天除息，將配發現金股利3.5元，台積電供應商漢唐將在18日除息，每股將配發17元股息，包括卜蜂、光寶科、和碩也都將在6月底以前除息。

台股11日收在17213.52點，上漲54.3點，周線連4紅，鐘崑禎表示，上周五的電子成交比重雖然不到5成，但趨勢仍在，航運、鋼鐵、原物料等傳產族群雖然走勢震盪，但以全年趨勢來看，行情絕不會這麼快就結束，可能會同時走出航運、鋼鐵等原物料以及電子等3大主流的盤勢。

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