總統蔡英文今天在臉書發文祝福端午佳節平安，台南市長黃偉哲在下方留言「粽盼親離、保持距離」，引發網友熱議「暗喻這個政府已眾叛親離了，高招」、「高級酸」、「小編吃了誠實肉粽」和「用這種成語，國文程度是出了什麼問題？」台南市政府回應是小編誤用負面成語，已收回留言，並聯繫總統社群團隊致歉，隨後改PO文「粽志成城，防疫必成」。

台南市政府副發言人林依婷表示，本意是希望響應疫情期間與家人保持距離，但是社群小編誤用成語，造成誤會，對於總統感到非常抱歉。她表示，原本只是一個諧音梗，但卻用錯了，第一時間發現就馬上收回發文。

她也說，小編字面原意是取諧音，「盼望粽子離開親人」，叫大家與親人保持距離沒有任何特殊意涵，一發現「歪樓」也趕緊收回。不過，儘管該篇PO文已經收回，並改PO「粽志成城，防疫必成」，但仍止不住民眾討論，有民眾留言「粽然刪文、已被截圖」、「市長真的是民進黨的良心！竟然敢直接講眾叛親離，對您的尊重恢復一點點。」