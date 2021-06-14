苗栗縣警方在台3線便利商店前見到脫下口罩抽菸的大型重機騎士。（苗栗縣警局提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣警方在台3線沿線熱門車聚集合點便利商店前，告發不戴口罩的大型重機騎士。（苗栗縣警局提供／謝明俊苗栗傳真）

國內疫情3級管制開始後，民眾外出規定一律要戴口罩，部分大型重機騎士走出戶外，來到苗栗浪漫台3線，見到好山好水一時忘情未戴口罩，尤其通往南庄苗124乙線路口處的便利商店，是重要的車聚集合地，轄區警方接獲檢舉前往查察，單單端午連假前2天下來，就告發15名騎士未戴口罩，每人至少都得罰上3千元。

疫情3級管制開始迄今，苗栗縣警察局配合縣府的防疫措施，要求全體外勤員警全力執行勸導告發未戴口罩民眾，尤其是人潮群聚的傳統市場，不僅要注意未戴口罩者，還得協助管制人員分流，連假日，縣警局高階警官都親自到頭份等地早市去督導，為的就是希望早日結束疫情管制，恢復正常生活。從5月15日至今，全縣警局共勸導民眾未配戴口罩者186件，告發126件。

苗栗台3線行經三灣、南庄、獅潭、大湖、卓蘭等鄉鎮，向來在假日時，就是許多大型重機騎士最喜歡騎乘的路線，因此，台3線沿途多家便利商店，例如苗124乙與台3線路口、獅潭仙山入口等，都成了車聚的最佳集合點。

部分大型重機騎士一到郊區，往往就認為沒有旁人可以不戴口罩，因此，在這幾個熱門車聚地點，時常可見到機車騎士們脫下口罩，大聲聊天、抽菸、喝飲料等行為，旁若無人，引來其它民眾側目，私下打電話向警方檢舉前來處理。

轄區派出所獲報到場，果然發現有不少外地前來的重機騎士大喇喇地未戴口罩，或是脫下口罩抽菸吃東西，警方當場勸導，不聽的就只好蒐證告發移請衛生局裁處，單單端午節連假前2天，就告發了15名未戴口罩的大型重機騎士，每個人面臨至少3千元以上的罰鍰。

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