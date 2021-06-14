端節連假為防跨區移動造成疫情破口，交通部使出殺手鐧要求雙鐵及國道客運載客不得超過2成，據公路總局統計，連假首日國道客運平均每班3.3人，第2天更降到每班2.1人。不過客運業者表示，這些慘不忍睹的數字業者聽了心裡都淌血，公總卻彷彿當政績：「台北－羅東1張票150元上下，賣2張票只賺300元，連油錢都不夠！這是犧牲多少大眾不便與業者嚴重虧損才換來的？拜託主管機關要有慈悲心。」業者要求端午節專案補貼，公路總局表示連假過後才會再跟中華民國公共汽車客運商業同業公會全國聯合會討論，目前還沒有下文。

受疫情三級警戒影響，原本雙鐵和國道客運就只能載客2成，以國道客運而言，等於1台車30個座位只能賣出6張票。不具名的客運業者表示，雙鐵虧損是全民買單，就算全車空車，雙鐵員工薪水照領；但客運是民營，每個員工都代表著一個家庭的經濟來源，規定載客2成是要司機吃土嗎？之前雖然有「公運計畫」，但也是補貼三級警戒「平時」乘客降為以往2、3％的虧損，跟端午節1台車只能賣2成票是兩回事。

「雖然現在運量差很多，但是以往端午節還是有人要搭車，1台車賣6張票一定虧錢，結果現在主管單位得意洋洋當政績！」業者說，之前一直呼籲端午節要專案補貼，主管機關有「暗示」說要補貼，結果端午節最後一天，也沒有任何表示。

「公總這種洋洋得意的口氣，實在讓人受不了……」業者說，會把1車載2.1人當政績的人，是有多冷血？尤其國際油價站上2年新高，連油錢都不夠；政府真的要有慈悲心，國道空空是多少民眾不便跟業者咬牙含淚配合啊。

業者表示，每天開門就要花錢，員工薪水、油錢、車子維修等等，岌岌可危；就算三級解除之後，「沒死也去掉半條命」，因為疫情之後，民眾都自己開車，去年小客車新車掛牌數量創十年來新高，這些人一去不回頭。疫情告一段落之後，怎樣恢復民眾搭公共運輸的意願，是很大挑戰；比起短暫的營業損失虧損，這個結構性的問題更令人擔心。