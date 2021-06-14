因應疫情三級警戒，國美館休館至6月28日，國館美14日表示，該館目前雖然休館，但線上資源不打烊，推出線上典藏資源包括「作伙回國美-打開典藏珍寶盒」系列活動影片、「國美典藏-典藏有藝思」及「台灣美術拼圖–順天收藏中英文網站」，讓民眾居家防疫也能親近藝術。

「作伙回國美-打開典藏珍寶盒」系列活動，邀請藝術家親屬到典藏庫房訪視藏品保存修復情形，規劃辦理4場，已拍攝記錄陳慧坤及林玉山的家屬回國美館的點滴，預計將於15日在國美館官網影音平台、YouTube、Facebook同步上線。

此外，「國美典藏」網站自6月10日起將陸續推出「典藏有藝思」單元，邀請旅遊作家、美食評論家及時尚媒體專家等各界藝文人士撰文，系列文章首篇推出以「遊」為主題，邀請到人氣旅遊作家謎卡Mika撰文《世界上最美的地方》，歡迎民眾一起共遊探索。

由文化部指導、國美館主辦的「海外存珍－順天美術館藏品歸鄉展」，將在6月27日卸展，為使向隅民眾也能進一步了解此展，國美館自6月10日推出「台灣美術拼圖–順天收藏」中英文網站，除推出順天收藏作品、文獻供民眾瀏覽探索外，並以「藝術家筆下的臺灣風貌」為主題，讓民眾能飽覽台灣在1980年代的各地風光。