面對情人的背叛時，每個人的反應不盡相同，星座運勢網站「星座巫師」點名，處女座、金牛座、獅子座、白羊座如果在戀愛中被糟蹋，絕對不會忍氣吞聲，他們會做出非常兇狠的回擊，唯有讓對方感受到痛苦，才能平息被背叛的怒氣和委屈。

▍1.處女座

處女座平常看起來很冷靜，不太會發飆，但如果有人挑戰他的底線，就會瞬間引燃他的爆點，處女座絕對不是會讓自己委屈的人，被糟蹋的時候絕對會激烈的反擊。他們對待感情一樣有潔癖，如果伴侶出軌，他絕對會仔細思考，找出讓對方一招斃命的方式報仇，反擊力道非常大。

▍2.金牛座

金牛座平常看起來很老實、穩重，談戀愛很專情，他們最受不了虛情假意，如果有人辜負他的愛，他們會先不動聲色，表面上完全看不出他的怒氣，其實他已經在計畫如何使出致命的反擊，最後狠狠的打擊對方，才能平息被背叛的怒氣。

▍3.獅子座

獅子座平常看起來很強勢，不過談戀愛的時候對戀人非常包容，會試著理解伴侶的一切，但如果對方辜負自己，會讓獅子座立刻暴怒，他們絕對不會悶聲隱忍，因為他最無法接受自己的真心被踐踏。讓獅子座多難過，他的報復手段就會有多兇狠。

▍4.白羊座

白羊座性格衝動，性格火爆，當他們在戀愛中被伴侶背叛，他們絕對會報復對方，他們受委屈的時候絕對不會忍耐，也不會輕易原諒對方，在打擊對方的過程他絲毫不會感到心痛，因為他覺得自己問心無愧，是對方有錯在先，所以會用各種方法來讓對方痛苦，才能平息自己被欺負的怨氣。