市場權衡通膨風險，及G7財長達成將全球最低企業稅率訂在15％的協議，美國總統拜登與共和黨就基礎建設計畫達成共識，牽動美股走勢震盪，且5月CPI高於預期，所幸價格上漲部分因基期效應所致，市場預期聯準會（Fed）將維持寬鬆貨幣政策支撐，美股四大指數漲跌互見，其中史坦普500指數小漲至歷史新高。

富蘭克林證券投顧表示，美國參議院通過創新競爭法案，將投入近2,500億美元支持美國製造業及科技業，應對來自大陸的戰略挑戰，後續送交眾議院表決。歐洲央行維持利率不變，重申維持更快購債步伐的承諾，並上調今明兩年經濟成長率預估至4.6％及4.7％，同時上調通膨預估至1.9％及1.5％，提振市場信心。

但各國物價上揚壓抑基本金屬及礦業類股表現，加上近一周歐洲經濟數據錯綜，各類股由防禦型醫療保健、不動產及電信類股領漲，礦業股表現居末，仍推升歐股連續第四周收高。

富蘭克林證券投顧指出，美國5月NFIB中小型企業樂觀指數自前月的99.8下滑至99.6、不如預期，其中淨40％企業提高售價、創1980年以來最高。5月CPI年增5％，創2008年8月以來最大增速，核心CPI年增3.8％，創1992年以來新高。但價格上漲很大部分因基期效應所致，略為緩和市場擔憂。

及初請失業救濟金人數減少9,000人至37.6萬人，連六周下降，4月職位空缺數達928.6萬人、創2000年統計以來最高，因商品及服務出口大幅成長，4月貿易逆差下滑8％至689億美元、為今年來首度下滑。

史坦普500的11大類股漲跌互見，富蘭克林證券投顧說明，醫療股以2.67％漲幅領先，科技及通訊服務類股均上揚0.82％，軟體及服務股表現領先。反觀通膨率雖走升，但市場預期Fed將維持寬鬆貨幣政策，壓抑公債殖利率回落，金融類股回檔2.97％，原物料及工業類股分別收低2.37％及1.92％，航空股回檔1.18％。

道瓊工業指數下跌0.82％至34,466.24點，史坦普500指數上漲0.23％至4,239.18點，那斯達克指數上漲1.50％至14,020.33點，費城半導體指數下跌0.56%至3,196.21點，羅素2000指數上漲1.11％至2,311.41點，那斯達克生技指數勁揚6.82％至5,131.27點，MSCI歐洲指數上漲0.54％。