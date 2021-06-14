直播》本土確診人數再下降？陳時中最新說明

昨日中央流行疫情指揮中心公布174例本土個案，是全國升三級警戒以來，確診數最少，指揮官陳時中坦言，看到確診數降「感到很高興」，但仍要提醒國人，還未到放鬆的時候，由於病例數還有很多，呼籲地方政府和中央一起努力控制疫情，即便確診數降，但不能放鬆。

今日確診數是否會再降，指揮中心於1400召開記者會，由陳時中主持、最新說明。