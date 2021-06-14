直播》本土確診數再下降？陳時中最新說明 13:342021/06/14 中時新聞網 楊雅婷 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 昨日是全國三級警戒以來，確診人數最低的一次，陳時中於1400最新說明。（圖／指揮中心提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 直播》本土確診人數再下降？陳時中最新說明 訂閱影音： 中時新聞網 昨日中央流行疫情指揮中心公布174例本土個案，是全國升三級警戒以來，確診數最少，指揮官陳時中坦言，看到確診數降「感到很高興」，但仍要提醒國人，還未到放鬆的時候，由於病例數還有很多，呼籲地方政府和中央一起努力控制疫情，即便確診數降，但不能放鬆。 今日確診數是否會再降，指揮中心於1400召開記者會，由陳時中主持、最新說明。 蔡英文跟陳時中各說各話 林濁水：疫苗危機使人擔心 台大化學系增1成員確診 全台總計536個學生染疫 #新冠肺炎 #陳時中 #記者會 #確診 #台灣 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 藍委邀當高端三期試驗者 綠委批作秀 04:102021/06/14 焦點要聞 中市＋1 彰化麻將鏈接觸確診 04:102021/06/14 地方新聞 廈門今增1無症狀確診者 來自台灣 12:382021/06/14 兩岸 台大又爆確診 化學系緊急閉館消毒、公布足跡 10:222021/06/14 生活 蔡英文、賴清德 臂膀留給國產疫苗 04:102021/06/14 焦點要聞 雙和醫院群聚再添2確診 院方疫調揭感染源 11:052021/06/14 生活 今早又看到陳時中未接來電 黃珊珊：接了有用嗎？ 10:012021/06/14 政治 台大、仁愛傳疫情 病毒來自陪病者 04:102021/06/14 焦點要聞 石崇良非失言 藍委曝綠認知作戰 04:102021/06/14 焦點要聞 醫護超負荷 藍喊沒疫苗就抗暴 04:102021/06/14 焦點要聞 意外暴露造成感染 廣州2醫護確診 10:212021/06/14 兩岸 生活熱門新聞 勞工紓困明上路 10萬元貸款、家庭補貼開放申領 - 生活 美國緊急授權將關門 國產疫苗慘了？ 鄉民揭1方法解套 - 生活 桃園今增16確診 4件家庭群聚 足跡包含公園、藥妝店、市場 - 生活 美大學通知打3認可疫苗才能返校 台留學生驚：不包括AZ - 生活 皇室也得排隊 見日本打疫苗順序 陳文茜嘆：改變不了權力的傲慢 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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