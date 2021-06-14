騰訊QQ安全中心發佈公告稱，為落實2021年「清朗」系列專項行動要求，即日起，騰訊展開「飯圈亂象」專項整治行動，清理有害資訊，抵制飯圈不良風氣，整治「誘導未成年人無底線追星」行為，淨化網路環境。

騰訊同時指出，專項整治期間，將嚴厲打擊水軍刷榜、數據造假、誘導未成年人打榜應援等違規行為，深入清理飯圈謾駡互撕、挑動對立、刷量控評有害資訊，處置職業黑粉、惡意行銷群組帳號，大力整治教唆過度消費、網路暴力、人肉搜索等非理性應援行為。

而就在一個多月前，由綜藝節目《青春有你3》引發的打榜倒牛奶事件，把長期存在的「飯圈」問題再一次拉到了聚光燈之下。

針對「打榜倒牛奶」事件，新華社曾於5月4日發表評論稱，在大量牛奶被倒的背後，是以浪費和揮霍為代價的吸睛牟利，是對勞動的不尊重、對法律的褻瀆和蔑視。

5月5日，人民日報評論稱，買奶「投票」或許不如「氪金」來得直接，但其性質也涉嫌「花錢買投票」。這不是製作節目應有的取向，也不是吸引流量的高明之舉。

隨後，大陸國家相關部門終於有動作，5月8日，大陸國家網信辦稱，今年的「清朗」系列專項行動將「飯圈」亂象列入整治重點，「嚴厲打擊網路暴力，引發網路粉絲群體非理性發聲、應援等的行為」。