新冠疫情持續嚴峻，台灣晚了全世界一年才爆發出嚴重疫情，但醫護雖無法全面接種疫苗，卻仍不辭辛苦的站在前線守護大家健康，而林依晨在今（14）日有感而發，表示近來看到許多新聞，都讓她很難受，「特別是醫護人員受到的委屈」。

女星林依晨今（14）日凌晨在社群寫下「這陣子看到好多令人難受的新聞，特別是醫護人員受到的委屈。」並PO出2007《惡作劇2吻》的劇照，這一幕是她飾演女主角湘琴和全部護理系同學一起唸南丁格爾的誓辭詞。「「余謹以至誠，與上帝及會眾前宣誓：終身純潔，忠貞職守，盡力提高護理標準，勿為有損之事，勿取服或故用有害之藥，慎守病人家務及秘密，竭誠協助醫生之診治，務謀病者之福利。謹誓。」

雖然只是一部偶像劇，但影響了很多年輕人！林依晨表示，很多人寫信說「終於找到此生的志向」，要像戲裡的女主角一樣，做一個幫助醫生救人濟世的白衣天使。

疫情期間，所有醫護人員都是冒著被感染的風險、甚至需忍受極度悶熱且不便飲食如廁的狀態，盡可能地救助病患，我們能做的，除了遵守規定，更應尊重他們，畢竟這不只是義務，更需要的是無私奉獻的勇氣與大愛。我們都用不同的方式在鼓勵、支持著醫護人員，但真正重要的，還是那份同理心，只有體諒彼此，才能讓我們一起渡過疫情，大家都辛苦了！

林依晨發文勾起影迷心中回憶，也吸引護理師紛紛留言喊「我就是因為湘琴，現在正從事護理、照顧確診者！謝謝依晨」、「身為護理師的我在下班的路上看到這些文字覺得好感動，希望這疫情趕快結束」、「身為醫護人員，看到依晨的貼文，心裡真的很暖，謝謝你」。

★中時新聞網提醒您：

防範新冠肺炎，應使用肥皂勤洗手，搭乘大眾運輸或無法保持社交距離時，務必戴上口罩！

回國若身體不適請主動通報，14天內出現疑似症狀請先撥打防疫專線，並戴上口罩儘速就醫，務必告知醫師旅遊史。

※免付費防疫專線：1922、0800-001922