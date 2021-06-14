2020歐洲盃在延期1年後，上週末正式拉開帷幕。海信、vivo、支付寶、Tik Tok作為2020歐洲盃的頂級贊助商，使中國成為本屆歐洲盃頂級贊助商最大輸出國，這些中國品牌希望藉足球行銷走向世界。

據第一財經報導，在這一屆歐洲杯中，有4家中國企業成為頂級贊助商，占歐洲杯12個頂級贊助商的三分之一，讓中國成為本屆歐洲杯頂級贊助商的最大輸出國。過去曾是國際體育盛會贊助商的日韓企業，這次卻一家也沒有出現在本屆歐洲杯的頂級贊助商名單中。

在贊助歐洲杯的中國玩家裡，海信已是第二次入圍。從2016歐洲盃、2018世界盃，再到2020歐洲盃，海信接連牽手世界級足球賽事。海信集團總裁賈少謙表示，海信集團的海外收入已占4成多，全球化的腳步還需走得更穩更快。

事實上，手機品牌也在借力歐洲杯。Vivo已成為2020和2024歐洲盃的全球官方合作夥伴，vivo手機成為2020歐洲盃官方手機。借此，vivo進入歐洲六國（波蘭、德國、法國、西班牙、義大利和英國）並同步推出產品，計畫年內覆蓋超過12個歐洲國家市場。

此外，支付寶也與2020歐洲盃達成合作，開通「UEF歐洲盃 支付寶生活號」，作為歐足聯國家級賽事目前在中國唯一的官方消息發佈途徑，也是歐足聯首次在官方網站以外開通的售票管道。字節跳動旗下Tik Tok則成為歐洲盃史上首個科技和娛樂媒體平臺贊助商。