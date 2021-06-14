本周全球聚焦美國聯準會（Fed）利率會議，近期經濟數據顯示，美國經濟持續改善，通膨升溫雖引發擔憂，但因部份為基期因素導致，預估Fed不會有重大政策變動，關注經濟、通膨及利率的最新預測，預估多數與會委員將認同若經濟狀況符合預期，在基本面支持下，預估美股若短線震盪，無礙中長期多頭行情，有利美股逢回分批佈局，看好創新成長及價值補漲題材。

富蘭克林證券投顧表示，美國疫苗施打速度快於多數國家，今年夏天有望朝著群體免疫目標邁進，加上政府推動大規模財政刺激計畫，今年美國景氣及企業獲利可望明顯改善，在基本面支持下預估美股即使出現短線震盪將無礙中長期多頭行情。類股輪動加快下，隨經濟前景轉佳，循環及價值股因受惠經濟重啟預期仍有回升空間。科技股經適度調整後近期走勢轉強，加上創新帶動的長期結構成長趨勢不變，值得中長期投資，建議投資人以創新成長+價值補漲雙題材，逢回分批或定期定額皆宜。

富蘭克林證券投顧指出，歐股方面，根據Refinitiv資料，預期第一季度STOXX 600公司的獲利將成長上修至95.4％，營收預期成長調高為3.3％，目前284家企業公布第一季獲利，72.5％優於預期，316家企業公布第一季營收，也有68.4％好於預期。

預估第一季整體產業獲利成長95.4％，十大主要產業中，除醫療產業為獲利下滑3.1％外，其餘皆為正成長，以循環性消費獲利成長1214％居冠，工業類股獲利成長459％居次，金融及非循環性消費產業分別有151％及133％的成長。整體營收預期成長3.3％，以公用事業、不動產及科技業正成長20.2％、13.9％及13.6％居前，能源產業營收下滑9.3％居末。

富蘭克林證券投顧分析，歐洲央行上調今明兩年經濟成長率及通膨預估，顯示經濟前景更為明朗，且歐洲為少數明年經濟成長率預估將高於今年的區域。疫苗進展方面，截至5月底止，至少接種一劑疫苗的人口，德國已達近45％，義大利及法國也有近40％，相較美國約50％，差距逐步拉近。高盛證券預估，歐洲國家有望於6月中旬前達到五成人口接種疫苗，進度與美國相當。

美國與歐盟可望於6月15日峰會時，承諾年底前取消與鋼鋁貿易爭端相關的關稅，並建立加強兩地區半導體供應的伙伴關係，逐步化解川普時代升溫的美歐緊張貿易關係。加上美國刺激政策的外溢效果，也將嘉惠歐洲乃至全球，且拜登有意打造美國為最大清潔能源出口國，正與歐洲的綠色政綱互相呼應，將直接嘉惠作為環境投資先驅的歐洲市場及相關產業。

在類股輪動加速下，富蘭克林證券投顧建議，歐洲股市以直接受惠刺激政策的循環類股為布局核心，長線在ESG等新興題材支持，歐股可望再吸引市場目光。