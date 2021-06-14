賈永婕捐贈防疫物資，鄉民一面倒狂酸政府 (翻攝自PTT)1

賈永婕捐贈防疫物資，鄉民一面倒狂酸政府 (翻攝自PTT)2

藝人賈永婕近日發起號召募集了330台高流量氧氣鼻導管全配系統(HFNC)送到抗疫前線，賈也在臉書表示「死神沒有在放假，就是爭取時間，在3天內把機器送上第一線」。PTT鄉民一面倒大讚賈永婕並怒嗆「結果藝人的效率還比蔡政府高」。

新冠肺炎自上月爆發一波疫情後，全國進入三級警戒，各地醫療量能及防疫物資不時傳出吃緊狀況。賈永婕近日號召友人共同募資，湊足330台HFNC，並在今日上午分批送至台大、榮總、板橋亞東醫院等處，賈表示「本來正常採購要3周到1個月，但死神沒在放假，所以拚在3天內完成」。

此消息一出後，PTT的網友反應一面倒，紛紛開始質疑「過去政府所說的錢要花在刀口上，到底花到哪裡？」、「蘇貞昌說要好好運用國家的錢，結果交通部拿1億去做APP魔術秀(變不見)」、「反觀實聯制花8億、還客制化廣告標案讓放言標走。」

鄉民也諷刺「側翼：這些都是9.2同路人捐的阿，一定有問題，應該砸爛阿」、「側翼：這是大陸製的嗎」、「怎麼都是同路人捐的，台派跑去哪了？」、「反觀綠營沒人捐」、「像真台獨蔡丁貴這些正港台灣人，都是躲在美國打國外疫苗，然後叫你打國產疫苗，事後再回台灣偷用這些同路人捐的設備」。

還有鄉民用衛福部長陳時中語錄反酸政府「CDC：我們已經訂了500台」、「我們早就買了，只是國際情勢困難」、「請賈永婕備妥8大文件和原廠授權書盡快向中央申請，晚了就沒意思了。」