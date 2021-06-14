全台疫情持續停止17項娛樂事業營業，台南市已有酒店小姐撐不下去，號召姊妹一起私接熟客。（讀者提供／程炳璋台南傳真）

新冠肺炎疫情持續3級警戒，全台17項娛樂事業沒有解禁跡象，台南市有酒店小姐為了生活，決定鋌而走險，在群組內號召姊妹們私接熟客，在私人招待所上班，警方接獲線報前往查緝，卻撲空未查獲事證。

台灣新冠肺炎疫情警戒一再延長，幾乎一直處於軟性封城時期，至今仍沒有解禁跡象，8大行業處在社會最敏感神經線的舞廳、酒店仍忍受虧損不營業，已有小姐卻撐不了每月的生活開銷，透過手機聊天室號召姊妹一起私接熟客，引起內部小姐熱烈討論。

1名自稱每月開銷近10萬的酒店小姐，無法忍受沒有收入的生活，透過手機聊天室群組，公開表示找到熟客要叫小姐坐檯，號召姊妹一起到某家私人招待所陪酒賺錢。

群組內立刻有小姐質疑，「疫情嚴重還敢做外場，出問題誰要負責？」隨即退出群組。發文獲得熱烈討論。

號召私接熟客的小姐繼續表示，「我的桌都是很熟的，政府6月15日前一定無法解禁，大家要繳的錢都很多，疫情可能會燒到7、8月，這麼長的時間大家不可能不賺錢」。並稱自己開銷大，起碼每月要支出10萬元，沒辦法撐下去，只好找熟客私接，安全性比較高。有小姐繼續質疑，「你永遠不知道客人接觸過誰，出事了誰要負責」。

有小姐擔心被抓到私接熟客會被罰很嚴重，揪團坐檯的小姐竟回「被臨檢客人負責」，似乎有恃無恐。

台南市警方表示曾接獲線報前往查證，該店家白天賣咖啡，晚上經營餐酒館，當晚稽查時，並未查獲有人群聚，店內只有1名移工，會持續不定時臨檢。

全台今年疫情比去年更嚴重，酒店、舞廳、小吃部徹底關門1個多月，業者損失動輒逾百萬。店內小姐紛紛另尋出路，有的轉職、有的私接熟客，有業者忍不住直呼，疫情失控，民不聊生，百姓最後會都向政府算帳。