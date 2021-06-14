侯友宜今前往中和區公所在前國防管理學院中正堂設置的疫苗接種站視察。（新北市新聞局提供）

設籍新北市且85歲以上長者將在明（15日）起優先施打疫苗，新北市長侯友宜今前往中和區大型疫苗接種站視察並表示，新北市規畫21家醫療院所、29家衛生所，以及成立26處中大型接種站、200隊機動接種隊，共約276處可接種疫苗，長者若有需求也可申請「接種大巴」、四大計程車隊組成「接種小黃」提供派車服務。

侯友宜今前往中和區公所在前國防管理學院中正堂設置的疫苗接種站視察並表示，新北市疫苗接種站都已做好準備，現場分為掛號區、資料填寫區、問診區、注射區、急救區及醫護專用區，同時也安排空間充足的留觀區，確認施打完無異狀後才可離開。

侯友宜指出，新北市85歲以上在籍長者共5.8萬人，將在明日起按分區、分里、分流施打，新北市政府規畫21家醫療院所、29家衛生所，以及成立26處中大型接種站、200隊機動接種隊，共約276處可接種疫苗。

侯友宜提醒，長輩的施打求穩求安心、不求快，長輩除可在合約醫療院所及衛生所施打疫苗，更有「接種大巴」由區公所接送長輩前往醫院，新北市四大計程車隊專線也提供「接種小黃」優先派車服務，民眾需自費。

針對住宿型長照機構及洗腎病患，新北市成立疫苗接種機動隊提供專業服務，呼籲長輩分批接種降低群聚風險。

新北市衛生局補充，新北市85歲以上在籍長者約5.8萬人，市府已將名單造冊提供給各里里長，由里長通知里內符合資格的85以上長者，在指定時段前往指定的衛生所施打，若長者有行動不便等需求，也可申請「接種大巴」、「接種小黃」等載送服務，預計3天內會全數接種完。