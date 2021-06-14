新興市場經濟數據留意大陸零售銷售、工業生產、固定資產投資等5月重要經濟數據，及印度5月CPI／WPI物價指數，與俄羅斯第一季GDP數據，預期在美國經濟數據表現強勁下，有助提振新興亞洲出口前景，後市投資機會多元不變。

根據大陸信貸數據評析，大陸經濟穩健復甦，監管機構尋求控制信貸擴張平穩，5月信貸數據自￥月大幅下滑後，雙雙小幅回升，5月社會融資規模增量，由4月的人民幣1.85兆元回升至1.92兆元、略低於預期，社會融資規模存量較去年同期成長11％，增速較上月繼續放緩。但銀行新增貸款由人民幣1.47兆元回升至1.5兆元、高於預期，顯示信貸擴張緩慢而穩健，其中企業短期票據融資放緩，但中長期貸款增加，體現製造業企業融資需求成長，為較佳現象。

富蘭克林證券投顧表示，美國經濟數據表現強勁，此將有助提振亞洲國家出口前景，這已率先印證在大陸、南韓、台灣等主要亞洲國家，今年來強勁的出口動能，同時效應也將擴散至企業投資與民間消費成長。新興市場佈局重點產業為消費，不僅是人口結構優勢與消費產品滲透率提高的題材，隨著中產階級人口成長、城市化與富裕程度改善，將刺激對於高端產品需求，消費升級將是重要投資題材。

新興市場另一關鍵領域為科技產業，看好新興市場大型科技公司與領導品牌企業，或即將成為領導品牌的企業，其中包含科技硬體分銷商、消費電子產品供應鏈製造商、網路平台與電商，這些企業正受惠於顛覆性創新、數位化與新能源趨勢以及新冠疫情帶來的居家文化。

富蘭克林證券投顧指出，大陸官方欲推動寬鬆貨幣政策正常化，但預期會是逐步的過程，非短期內強力去槓桿，反而有助維持更為長期的成長動能，過去幾個月金融市場也在持續消化此項政策變動利空。高盛證券認為大陸成長動能主要來源，將逐步轉型至較不須高度倚賴信貸支持的民間消費，預期信貸成長將會自今年初的強勁擴張放緩。

大陸現階段的貨幣政策目標，為維持社會融資成長率，與名目GDP成長率一致，預計未來幾個月信貸成長將與過去五個月水準相當，今年全年成長率為11.5％，這樣的政策目標仍有助推動經濟成長，沒未有過度緊縮跡象。