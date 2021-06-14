國內5月爆發本土疫情，進而宣布全國進入三級警戒，造成百業蕭條，收入縮水，甚至失業，行政院於是祭出紓困4.0方案，協助民眾渡過難關，卻引起不少民怨：「不該紓困的人也能領，應該紓困的人卻領不到」。就有一名女網友發文抱怨，她一名網友高調曬自己開BMW名車，還領得到3萬元，讓她不禁想問：「到底有沒有紓困到經濟上真的有困難的人啊！」，貼文引起眾多網友迴響狂蓋樓，有人留言說：「我大學同學家是低收戶，家裡卻是開瑪莎拉蒂的」。

一名女網友在臉書「爆怨2公社」發文，表示她一名臉書好友開BMW，自曝可以領紓困金，有人問他「為什麼能領？」，他說自己是自營業者，原PO得知後相當不悅「鑽這種漏洞還敢這麼高調」，讓她氣得立馬刪好友，文末氣得寫道：「到底紓困有沒有真的幫到經濟困難的人啊！」。

女發文怒問：到底紓困有沒有真的幫到經濟困難的人？（圖／翻攝自爆怨2公社）

此文引起許多網友狂蓋樓留言「我親弟弟開拖車，車頭自己的，一個月淨賺15萬，也是莫名其妙爽領3萬」、「有個開修車廠的老闆，買了兩棟房子，也跟人家去申請紓困，結果申請到了，還跟朋友炫耀咧！」、「我大學有同學家裡領低收，然後開瑪莎拉蒂，你覺得呢？」、「這有什麼，我年收28萬多報稅要繳稅，補助沒有紓困，現在吃空氣中」、「我一個朋友也是，常常曬他的存額百萬跟保時捷，也是領到3萬，另個朋友做工的人，什麼小都領不到」。其他網友也不禁感嘆：「人生本來就很多不公平，我朋友都30多歲，還在做兼職的工作，每天閒閒的，也是領到補助，我們這種繳稅繳比較多的人，每天做的要死，一塊錢也領不到啊！」、「像我們這種領死薪水投保公司勞健保的的，根本領不到」。

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另有人反諷表示「妳誤會了，紓困本來就不是拿來救窮人的」、「他開BNW還有32期車貸沒繳，你誤會人家了啦」、「你要可憐一種已經沒啥錢，還要硬貸款買BMW，然後每天吃泡麵度日」、「紓困是給符合資格的人，不是給真正需要的人。」

其他網友也不禁感嘆：「人生本來就很多不公平，我朋友都30多歲，還在做兼職的工作，每天閒閒的，也是領到補助，我們這種繳稅繳比較多的人，每天做的要死，一塊錢也領不到啊！」、「像我們這種領死薪水投保勞健保的，根本領不到」。

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