李姓男子日前駕車載著愛犬出外辦事，豈料臨停下車沒熄火，愛車被竊。正當警方獲報調閱監視器，掌握邱姓男子涉有重嫌時，李告知警方，有熱心民眾在路邊發現他的愛犬，警方趕往察看，果然在附近尋獲李遭竊的自小客車，竊賊搜刮財物後棄車逃逸，李的愛犬也機警跳車，才讓警方迅速找到失車。警方後續通知邱嫌到案，依竊盜罪嫌送辦。

李姓男子日前向台北市中山警分局建國派出所報案，他臨停路邊下車辦事，車輛未熄火遭人開走。他說，車上不僅有貴重物品，還有其飼養的「伯恩山犬」。

警方獲報隨即成立專案小組偵辦，調閱監視器發現37歲邱姓男子涉有重嫌，這時李姓失主接獲熱心民眾來電稱，在中山區五常街看到李男飼養的愛犬無人照顧，專案小組陪同李前往察看，並在附近發現李男遭竊的自小客車。

警方調查，嫌犯行經中山區龍江路407號前，發現李男下車處事，車輛卻未熄火，心生歹念，跳上該車，將車開往五常街停放，然打開後車門，欲搜刮車內財物時，李男飼養的伯恩山犬趁機跳下車，且邱嫌離去後，狗兒還在車旁附近徘徊等候，看似在替主人守護車子。

民眾經過發現該犬應有人飼養，帶往診所掃瞄晶片，並主動聯繫李，再告知專案小組陪同李男前往察看，並在該址發現遭竊的車輛，再追查通知邱嫌到案，依竊盜罪嫌函送北檢偵辦。