54歲性感女神葉玉卿和富商胡兆明閃電結婚後就息影移居美國，夫妻倆育有2子1女，女兒胡芷欣如今已經22歲，不但越大和媽媽越像，火辣身材和深邃五官更是神複製葉玉卿，絲毫不會輸給曾是女神的媽媽，日前胡芷欣曬出近照，不科學的身材再度引發熱議。

胡芷欣不僅遺傳到葉玉卿的美貌，逆天身材更是不輸媽媽，由於結婚後便息影搬到美國定居，胡芷欣從小受到歐美文化薰陶，長相成熟的她肌膚黝黑，散發出健康性感的強大氣場，過去她曬出比基尼照還曾引起轟動，零贅肉的曼妙身材讓人看得目不轉睛。

過去胡芷欣和媽媽葉玉卿一起出門購物還大玩自拍，母女倆的火辣身材大比拼，胡芷欣當時身穿單肩小可愛，大方露出豐滿上圍，而葉玉卿也穿著穿著細肩帶豹紋洋裝，超低胸設計讓她的渾圓雙峰藏都藏不住，母女倆的好身材也掀起討論。

母女倆過去曾一起逛街。（圖/翻攝自東網）

事實上，葉玉卿嫁給擁有百億身家的胡兆明後，便退出影視圈專心當貴婦，但去年卻傳出胡兆明負債超過上億美金，已在美國申請個人破產，當時葉玉卿也坦然回應，這並不會讓人一無所有，「只要不是關乎生、死都不算是最大問題。」