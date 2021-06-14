時力立委陳椒華昨日質疑食藥署「國產疫苗緊急授權(EUA)審查標準」未依規定公告60日就緊急上路，食藥署長吳秀梅回應「該標準並非法規，過去到現在都不須公告」。陳椒華對此批評「連水質、空品標準都要預公告、開公聽會，如此攸關國人生命的事竟不需公告？」食藥署明顯瀆職。

陳椒華指出，食藥署在沒有預先公告、召開公聽會的情況下，6月10日逕自公布「我國COVID-19疫苗(國產疫苗)之EUA審查標準」及「我國COVID-19疫苗之免疫橋接療效評估標準」。

陳椒華說，食藥署甚至宣稱過去都沒有公告、召開公聽會，實在讓人大大驚訝，連「水質標準」、「空品標準」等法規及審查收費標準等都必須預公告、召開公聽會及公告，但攸關國人生命安全的「疫苗施打EUA審查標準」卻不用？

陳椒華表示，將要求食藥署重新預公告，並依照《行政程序法》第107條規定，召開行政聽證會。國產疫苗倘要得到食藥署的EUA，相關審查標準絕不能馬虎及於密室敲定。