「橘色涮涮屋」全台宅配「安心饗橘 海陸套餐」,附贈橘色專屬保冷袋。(圖/ 橘色涮涮屋)

「安心饗橘 海陸套餐」內有美國頂級Prime小牛排搭配頂級伊比利黑毛豬,並豪邁加入龍蝦、鮑魚、牡蠣等七款海味組成「海鮮盛合」。(圖/橘色涮涮屋)

橘色涮涮屋新光A9館推出「代煮即饗鍋」,招牌「黃金粥」也由店內服務人員專業代熬後才盛裝送出。(圖/橘色涮涮屋)

橘色餐飲集團旗下位在內湖的「Extension 1 by 橘色」,不限金額皆可外送。(圖/橘色涮涮屋)

「橘色涮涮屋」新光光三越A9館推出的「代煮即饗鍋」,所有材料代客煮好後亦以不同容器盛裝避免味道干擾,「講究」而不「將就」。(圖/橘色涮涮屋)

「橘色涮涮屋」的「inline限定雙人海陸饗套餐」,或是全台低溫宅配的「安心饗橘 海陸套餐」,都附有前菜與甜點。(圖/橘色涮涮屋)

住在雙北市以外縣市的火鍋控,或是住處沒廚房爐具不方便開伙的人,都可在家嘗到傳說中有「鍋界愛馬仕」之稱的「橘色火鍋」了。

因應疫情迫使「外食」變成了「宅食」,並為了擴大營運動能,被市場定位為「精品鍋物」品牌的「橘色涮涮屋」,繼5月下旬推出外帶外送服務之後再推出宅食新方案,除首度跨出雙北,提供低溫配送全台的「安心饗橘海陸套餐」,新光三越A9館更推出獨家「代煮即饗鍋」,以不同商品與服務提供宅食需求,自6/15日開放預訂。

因應疫情改變了餐飲消費模式,橘色餐飲集團旗下品牌「橘色涮涮屋」、「Extension 1 by 橘色」,以及「M One Cafe」在防疫升級後即全力聚焦提供外帶外送服務,除依距離及消費金額享滿額免運優惠,位在內湖的「Extension 1 by 橘色」更是不限金額皆可外送。而為確保送餐品質,橘色的外送訂單全數交由集團旗下專屬車隊配送,由專人專車提供宅配服務。

「原本外送最多只能送12公里」,橘色餐飲集團執行長袁保華表示,囿於人力,橘色自家外送車隊的外送範圍僅限雙北市,但不少外縣市客人亦都希望能嘗到橘色火鍋。為此,橘色決定推出低溫冷凍宅配組合,並透過黑貓宅急便配送,讓雙北市以外的火鍋老饕都能吃到橘色火鍋。

從台北市大安區名人巷內起家的橘色涮涮屋, 所以被稱為「台灣鍋界LV」 或「鍋界愛馬仕」,不只是因為日本設計師丹下憲孝裝潢設計,或是食材用料新鮮高檔,真正讓食客津津樂道的其實是「橘色式服務」與對細節的重視。即使是防疫期間,橘色都沒忘了「品牌DNA」。

橘色涮涮屋推出冷凍宅配「安心饗橘 海陸套餐」,全台各縣市皆可透過黑貓低溫配送,每套皆附橘色專屬保冷袋,即日起開放inline線上平台訂購。宅配套餐內嚴選食材包括:「美國頂級Prime小牛排」、「頂級伊比利黑毛豬」,並加入龍蝦、鮑魚、牡蠣等七款海味組成「海鮮盛合」。另外更提供橘色人氣小點:手工鮮蝦丸、手工軟絲丸、日本甜玉米等,甜品則可品嘗到銀耳紅棗蓮子湯。除此,還能依照個人喜好加購日本松葉蟹腳、北海道干貝、活凍龍蝦、日本牡蠣、南非鮑魚切片等豐富海味選品。

橘色涮涮屋新光A9館推出獨家「代煮海陸即饗鍋」,鍋內品項包含新鮮活沙蝦、干貝、九孔、蛤蜊、花枝片、鮭魚、龍膽石斑、等澎湃海味,並可依照個人喜好選擇肉品、前菜、附餐等,連店內招牌「黃金粥」也由店內服務人員專業代熬,務求粒粒米飯吸滿高湯精華。

橘色立足市場有一「傳奇經典」服務為人津津樂道,就是客什若點蝦、蟹為涮料,必會由服務人員主動「代客剝蝦去殼」,這回新光A9館推出「代煮即饗鍋」,這項服務仍沒有少。除此,坊間其它品牌推出的外帶外送個人即享鍋,都是「菜肉混雜、一鍋到底」,而橘色的「代煮即饗鍋」則從醬料、前菜、蔬菜、肉品到黃金粥與餐後甜點,都由專人專業代煮代涮,再用不同容器盛裝,「講究而不將就」,在自家餐桌上排開,沒失了吃貨口中的「儀式感」。

橘色「安心饗橘海陸套餐」inline宅配訂購網址訂購,平日訂單於隔天出貨,週末訂單為隔週一出貨,實際到貨時間將依黑貓宅配為準。新光A9館出的「代煮即饗鍋」可撥打服務專線訂購,外帶自取可至inline線上訂購。