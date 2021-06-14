「橘色涮涮屋」全台宅配「安心饗橘 海陸套餐」，附贈橘色專屬保冷袋。（圖／ 橘色涮涮屋）

「安心饗橘 海陸套餐」內有美國頂級Prime小牛排搭配頂級伊比利黑毛豬，並豪邁加入龍蝦、鮑魚、牡蠣等七款海味組成「海鮮盛合」。（圖／橘色涮涮屋）

橘色涮涮屋新光A9館推出「代煮即饗鍋」，招牌「黃金粥」也由店內服務人員專業代熬後才盛裝送出。（圖／橘色涮涮屋）

橘色餐飲集團旗下位在內湖的「Extension 1 by 橘色」，不限金額皆可外送。（圖／橘色涮涮屋）

「橘色涮涮屋」新光光三越A9館推出的「代煮即饗鍋」，所有材料代客煮好後亦以不同容器盛裝避免味道干擾，「講究」而不「將就」。（圖／橘色涮涮屋）

「橘色涮涮屋」的「inline限定雙人海陸饗套餐」，或是全台低溫宅配的「安心饗橘 海陸套餐」，都附有前菜與甜點。（圖／橘色涮涮屋)

住在雙北市以外縣市的火鍋控，或是住處沒廚房爐具不方便開伙的人，都可在家嘗到傳說中有「鍋界愛馬仕」之稱的「橘色火鍋」了。

因應疫情迫使「外食」變成了「宅食」，並為了擴大營運動能，被市場定位為「精品鍋物」品牌的「橘色涮涮屋」，繼5月下旬推出外帶外送服務之後再推出宅食新方案，除首度跨出雙北，提供低溫配送全台的「安心饗橘海陸套餐」，新光三越A9館更推出獨家「代煮即饗鍋」，以不同商品與服務提供宅食需求，自6／15日開放預訂。

因應疫情改變了餐飲消費模式，橘色餐飲集團旗下品牌「橘色涮涮屋」、「Extension 1 by 橘色」，以及「M One Cafe」在防疫升級後即全力聚焦提供外帶外送服務，除依距離及消費金額享滿額免運優惠，位在內湖的「Extension 1 by 橘色」更是不限金額皆可外送。而為確保送餐品質，橘色的外送訂單全數交由集團旗下專屬車隊配送，由專人專車提供宅配服務。

「原本外送最多只能送12公里」，橘色餐飲集團執行長袁保華表示，囿於人力，橘色自家外送車隊的外送範圍僅限雙北市，但不少外縣市客人亦都希望能嘗到橘色火鍋。為此，橘色決定推出低溫冷凍宅配組合，並透過黑貓宅急便配送，讓雙北市以外的火鍋老饕都能吃到橘色火鍋。

從台北市大安區名人巷內起家的橘色涮涮屋， 所以被稱為「台灣鍋界LV」 或「鍋界愛馬仕」，不只是因為日本設計師丹下憲孝裝潢設計，或是食材用料新鮮高檔，真正讓食客津津樂道的其實是「橘色式服務」與對細節的重視。即使是防疫期間，橘色都沒忘了「品牌DNA」。

橘色涮涮屋推出冷凍宅配「安心饗橘 海陸套餐」，全台各縣市皆可透過黑貓低溫配送，每套皆附橘色專屬保冷袋，即日起開放inline線上平台訂購。宅配套餐內嚴選食材包括：「美國頂級Prime小牛排」、「頂級伊比利黑毛豬」，並加入龍蝦、鮑魚、牡蠣等七款海味組成「海鮮盛合」。另外更提供橘色人氣小點：手工鮮蝦丸、手工軟絲丸、日本甜玉米等，甜品則可品嘗到銀耳紅棗蓮子湯。除此，還能依照個人喜好加購日本松葉蟹腳、北海道干貝、活凍龍蝦、日本牡蠣、南非鮑魚切片等豐富海味選品。

橘色涮涮屋新光A9館推出獨家「代煮海陸即饗鍋」，鍋內品項包含新鮮活沙蝦、干貝、九孔、蛤蜊、花枝片、鮭魚、龍膽石斑、等澎湃海味，並可依照個人喜好選擇肉品、前菜、附餐等，連店內招牌「黃金粥」也由店內服務人員專業代熬，務求粒粒米飯吸滿高湯精華。

橘色立足市場有一「傳奇經典」服務為人津津樂道，就是客什若點蝦、蟹為涮料，必會由服務人員主動「代客剝蝦去殼」，這回新光A9館推出「代煮即饗鍋」，這項服務仍沒有少。除此，坊間其它品牌推出的外帶外送個人即享鍋，都是「菜肉混雜、一鍋到底」，而橘色的「代煮即饗鍋」則從醬料、前菜、蔬菜、肉品到黃金粥與餐後甜點，都由專人專業代煮代涮，再用不同容器盛裝，「講究而不將就」，在自家餐桌上排開，沒失了吃貨口中的「儀式感」。

橘色「安心饗橘海陸套餐」inline宅配訂購網址訂購，平日訂單於隔天出貨，週末訂單為隔週一出貨，實際到貨時間將依黑貓宅配為準。新光A9館出的「代煮即饗鍋」可撥打服務專線訂購，外帶自取可至inline線上訂購。