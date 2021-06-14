魚丁糸鼓手小威(史俊威)自創洗沐品牌「LeMood」，斜槓當起洗髮精CEO有成的他，近期趁著結婚10週年為愛妻打造「愛的洗髮精」-〈Shalala保濕洗髮露〉慶錫婚，並限量發行。小威坦承老婆就是自己心目中「繆思女神」，小威以愛神的代表花主導香氣，包裝設計更以老婆最愛的「海」元素去設計，有著「錨」與「貝殼」的圖案，終於在歷時4個月打造出這款充滿愛的洗髮精。

為了給老婆驚喜，小威特別挑了老婆生日當天，到兩人定情餐廳的餐點外帶回家裡慶祝，並在品牌「LeMood」官網上為老婆生日及新產品「誕生」的雙喜臨門做倒數，讓人不禁佩服小威「寵妻魔人」的功力，小威笑說：「畢竟疫情期間我太太每天都做了很多超級好吃的料理給我們吃，老公的逆襲不能輸太多！」

小威與《藝鏡到底》主持人鄭偉柏共同創立洗沐品牌〈LeMood〉近4年，不僅獲德國紅點設計獎的肯定，還3度贊助金馬執委會成為大會指定洗髮精、頭皮水，不論設計及使用者體驗皆獲參與影人好評，每年業績維持在5~10%的成長，近期在疫情下更銷售逆勢攀升還推出新作，小威表示：「其實在疫情前我們公司就已經是所有人遠端作業，同事們不用進公司，而且我們下午4點到晚上8點不聯絡，因為我都是請有孩子的同仁，這個時間大家都要接小孩做晚餐洗澡，所以大家線上開會時間都是訂在晚上10點之後並且要保持彈性，確定孩子的事情都搞定再開會，畢竟孩子總是會有突發狀況，我一直以來經營的方針就是讓同仁都能在安心自在，人安定，公司才能穩定！」

最近因疫情宅在家的小威除了WFH外，他更貼心分擔老婆家務事，除了洗碗、洗衣收衣褶衣及打掃家裏，更自告奮勇當起「家庭煮夫」做菜給妻兒吃，有趣的是，原本自豪「炒飯」功力的小威在端出料理後卻讓老婆很委婉地下評語：「這很有你的味道！」讓他自打廚藝分數在及格邊緣，還笑說：「我本來以為自己會做菜，直到我看到太太端出來的菜，我就知道我乖乖去寫歌打鼓就好了！」

除了樂當家庭煮夫外，小威還熱衷於帶小孩，最近長時間跟兩個小孩相處而培養出「說故事」這個第二專長，他自豪地說：「我覺得我現在很會說故事，兩個孩子只要聽我講故事就會很專心，而且我的故事每一集都有連貫性，還會把所有天文物理科學數學藝術音樂的知識放進裡面，重點是故事都是「一群人運用自己的能力去幫助有需要的人」，希望他們將來都能成為別人的『幫助』！」

至於接下來有無規劃再生第3胎？小威笑說：「其實我疫情前正在組『爸爸結紮團』，報名人數很踴躍，結果疫情爆發後大家都頓時打消念頭，我也只好暫時把這個計畫擱置，不過，等到疫情過去，我還是要邀大家『出團』的喔！」

小威與LeMood共同創辦人鄭偉柏。（LeMood提供）

小威為兩個兒子下廚。（LeMood提供）