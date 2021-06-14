新冠肺炎疫情肆虐，全台疫情警戒第三級延長至6月28日，民眾外出時應全程佩戴口罩，不過男星沈玉琳則被媒體直擊，他6月2日深夜結束直播工作後，在停車場脫下口罩、與工作人員寒暄，沈玉琳脫口罩的舉動引發爭議，對此，沈玉琳稍早也親上火線回應了。

近年來透過直播方式販售海鮮、肉類相當盛行，53歲沈玉琳就開始斜槓當起直播主叫賣，他在鏡頭前推銷產品仍不忘防疫，遵守規定戴著口罩叫賣，不過沈玉琳則被媒體直擊，他在本月2日深夜結束直播拍賣工作後，在停車場脫下臉上的黑色口罩、與工作人員寒暄，而沈玉琳脫口罩的舉動也引發爭議。

對此，根據《三立新聞網》報導，沈玉琳還原當天狀況表示，他當天的口罩戴了整個白天、以及晚上2個多小時的直播，他覺得口罩應該髒污不能再用了，因此打算到車上拿新的口罩替換，同時，沈玉琳也承認：「這當中確實有極短暫的空檔脫掉口罩」，不過他也強調，是為了更換新的口罩「當下也有確認旁邊兩位朋友都是有戴口罩的狀況」。」

受到疫情影響，許多藝文活動、演唱會以及節目錄影都先喊卡，沈玉琳主持的節目《11點熱吵店》改為精華版重播，不過沈玉琳則利用這段時間在家陪女兒，沈玉琳的臉書也曬出和女兒「妍妍」一起練鋼琴，享受天倫時光。

★中時新聞網提醒您：

防範新冠肺炎，應使用肥皂勤洗手，搭乘大眾運輸或無法保持社交距離時，務必戴上口罩！

回國若身體不適請主動通報，14天內出現疑似症狀請先撥打防疫專線，並戴上口罩儘速就醫，務必告知醫師旅遊史。

※免付費防疫專線：1922、0800-001922