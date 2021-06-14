七大工業國集團（G7）峰會談及大陸、新冠肺炎疫情、氣候變遷等議題。

甫於英國落幕的七大工業國集團（G7）峰會破天荒在公報中提及「台灣海峽和平與穩定的重要性」，各國領袖甚至排除分歧，在公報中點名北京，呼籲尊重新疆、香港等人權、自治問題。對此，大陸駐英國大使館今（14）日痛批G7會員國在「搞小圈子」、「集團政治」，暴露出美國等國家的「險惡用心」。

大陸駐英國大使館今日發布聲明回應G7峰會公報內容。聲明稿指出，G7峰會公報在新疆、香港、台灣等議題上的言論是「歪曲事實、顛倒是非」，是對中國的「蓄意誣衊、內政衡加干涉」，嚴重違反國際關係基本準則，「進一步暴露出美國等少數國家的險惡用心，我們對此強烈不滿和堅決反對。」

聲明強調值此新冠肺炎肆虐全球之際，各國理應展開合作，但是本屆峰會卻是「搞小圈子」和「集團政治、強權政治」，「人為製造對立與分裂。」

重申中國愛好和平、倡導合作，但是也不容內政被干涉、名譽被詆毀、利益被侵犯，敦促美國及其餘G7成員國「尊重事實，認清形勢」，「多做有利於促進國際合作的事情，而不是人為製造對立和摩擦。」

公報中有關「台灣海峽和平與穩定的重要性」的部份，陸駐英國大使館重申「台灣是中國領土不可分割的一部分」，「台灣問題事關中國核心利益，不容任何外部勢力插手干預」，「敦促有關國家嚴肅對待中方關切。」

回應指台灣「拒不承認體現一個中國原則的九二共識，勾連外部勢力不斷謀獨挑釁」，「中國必須統一，也必然統一」，「我們願盡最大努力爭取和平統一的前景，但絕不會為任何形式的『台獨』分裂活動留下任何空間。」聲名呼籲有關國家「停止各種助長台獨勢力氣焰的言行」。

在有關新疆問題部份，聲明重申是內政，指稱涉疆問題不是人權、民族、宗教問題，「而是反暴恐、反分裂和去極端化問題」，指控G7成員國藉新疆問題操控政治，更稱媒體報導的「所謂證據」，「翻來覆去就是幾個反華學者的偽報告、幾個西方媒體的假新聞」，痛批「完全站不住腳」。

在有關公報中呼籲北京尊重《中英聯合聲明》、香港基本法賦予香港的權利、自由和高度自治部份，聲明稿指大陸治理香港依據的是中國憲法和香港基本法，並非《中英聯合聲明》。

聲明強調英國統治香港期間壓迫港人，香港「沒有任何人權民主可言」，反問這段時間美國等國家可有關心過香港的人權、民主？香港回歸後，一些加強國家安全、完善選舉制度的措施更好保障香港居民的自由與權利，有利於促進香港長期繁榮穩定及一國兩制實踐，「得到了絕大多數香港民眾的擁護和支持。」

聲明要求有關方面正視香港已回歸24年的現實，恪守國際法和國際關係基本準則，即刻停止插手香港事務和干涉中國內政。

針對公報呼籲盡快展開以專家領導、科學為基礎的新冠病毒起源調查，聲明指病毒溯源是科學問題，指出陸方一直秉持開放、透明態度，率先和世界衛生組織的團隊展開合作，也取得了階段性重要成果，強調這次研究是獨立研究、獨立撰寫報告，也遵循世衛程序，指控美國等國家「政客」無視事實和科學，公開質疑、否定世衛報告結論，對大陸進行「無理指責」，背離科學精神，是典型的政治操弄。