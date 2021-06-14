顏姓男子對於警方火速尋獲他的機車，喜出望外，大讚警方效率。（翻攝照片／石秀華高雄傳真）

全台疫情三級警戒，各級學校停課延長至6月28日，高市1名顏姓女大生上學期間騎乘父親機車，因停課太久忘了機車放哪裡，父親想騎車出門卻遍尋不著，以為機車被竊，急忙報警；警方調閱監視器，並請線上警網在停車處周圍協尋，最後在離家三條小巷遠的超商前尋獲機車，讓顏父喜出望外。

警方指出，55歲的顏姓男子昨日下午4時許，神情緊張趕赴前鎮分局一心路派出所表示，「我的機車不見了！」顏男告知警方，機車平日由就讀大學的女兒使用，因學校停課，女兒在5月30日將機車停在英德街住處附近，昨天他準備騎機車外出，卻找不到機車，女兒因停課太久，忘記確實停車處，但四處找都未發現機車蹤影，懷疑機車失竊。

當時值班的一心所警員丁昭容，先安撫顏男情緒，再查證機車並未遭違規拖吊，研判應是顏男女兒忘記停車地點，於是調閱英德街附近監視畫面，並請線上警網擴大搜尋英德街、桂林街及廣西路等鄰近街道，最後在廣西路超商前找到顏男的機車；顏男對警方火速尋獲他的愛車，忍不住稱讚：「有夠厲害！」。