針對新冠肺炎疫苗到貨情形，總統蔡英文日前接受電台受訪時表示，政府訂購1000萬劑AZ疫苗，這批疫苗主要在泰國生產，但「現在泰國的疫情比較嚴重，就優先把疫苗給泰國用」，此番言論遭泰國政府打臉，總統府為此出面否認，表示蔡英文沒說過這樣的話。對此，國民黨台北市議員羅智強譏諷，可惡的泰國，怎敢打臉蔡英文，讓小英情何以堪，蔡政府該硬起來罰泰國300萬；網友則笑了，網軍應該出征泰國總理府。

羅智強今（14日）在臉書發文表示，蔡英文說政府買了1000萬劑AZ疫苗，卻因生產地在疫情嚴重的泰國，因此泰國便將疫苗留在國內優先使用；台灣每天20多人因疫而亡，蔡英文也從未向泰國抗議過，關懷世界的大愛，令人動容，但泰國總理府卻不領情，還上推特打臉蔡英文，說泰國並沒有阻擋AZ疫苗，這1000萬AZ沒到貨和廠商管理有關。

羅智強反諷，真是太可惡，泰國染疫人數將近20萬，死亡率僅0.7%，小英無視國內死亡率已達3%，不惜將疫苗留給泰國，總理府卻打臉小英給世界看，讓蔡英文情何以堪。羅智強譏諷，蔡英文該硬起來罰泰國政府300萬。

大批網友也在其PO文底下留言表示，「哈哈哈哈哈，笑死」、「網軍應該出征泰國總理府」、「笑死人了，自己無能，拖泰國下水，跟泰國什麼屁事」、「日常演出，千錯萬錯都是別人的錯」、「騙台灣人民習慣了，終於泰國人站出來講話了，丟臉丟到國外去」。

蔡英文11日接受媒體訪問時表示，台灣已向主要在泰國生產的阿斯利康（AstraZeneca）訂購了1,000萬劑AZ疫苗，但由於泰國決策是「疫苗優先在泰國使用」，使得台灣疫苗取得發生延遲。然而，曼谷時報則報導，總理府副發言人黛蘇麗（Traisuree Taisaranakul）在推特上表示，「泰國並沒有阻止阿斯利康的出口。」否認蔡英文的說法。

對此，總統府發言人張惇涵13日表示，蔡英文沒有說過這樣的話；綠委羅致政今（14日）於記者會回應，此事始末已查清楚，蔡總統從未這麼說過，是媒體在翻譯的過程出錯，才造成的誤會。