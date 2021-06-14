富時全球債指數近一周上漲0.41％，因美國公佈的5月物價年增5％、創2008年8月以來最大增速，核心通膨更攀升至3.8％、創1992年以來新高，市場解讀為低基期因素所致，樂觀預期聯準會（Fed）將維持寬鬆貨幣政策不變，美國十年期公債殖利率因此順勢下滑至1.4318％，公債上漲0.50％。

歐洲公債上漲0.30％，因歐洲央行利率會議調高景氣和通膨展望，但重申將維持刺激政策，也將以更快的速度買進債券，以維繫經濟在復甦軌道中，激勵高息公債漲勢領先。富蘭克林證券投顧表示，新興債市方面，美元主權債指數上漲0.96％、當地公債指數漲0.34％、道瓊伊斯蘭債指數漲0.25％、富時波灣債市指數漲0.78％，資金偏向流往較高息的新興債市。

至於油價穩居七字頭，產油國哥倫比亞和波灣國家債市續強，哥債漲幅達0.99％。土耳其總統艾爾段將於北大西洋公約組織高峰會與美國總統拜登會晤，市場預期可望紓緩雙方的政治緊張關係，公債上漲1.09％。墨西哥執政黨於國會期中選舉，失去絕對多數席次優勢，市場解讀，可望限制總統欲推翻市場友好政策的意圖，墨國公債漲0.26％。

富蘭克林證券投顧指出，但秘魯第二輪大選結果，由左派候選人Castillo領先，儘管他表示將尊重央行獨立性欲安撫市場信心，但被對手指控有舞弊並要求驗票，引發政治不確定性，秘魯公債跌1.06％。且市場風險趨避情緒紓解，摩根大通新興國家美元主權債利差下滑4點至349基本點。

公司債部份，美國高收益債券指數周線上漲0.42％，歐洲高收益債指數上漲0.24％，美國投資級公司債指數漲0.89％。美國5月份CPI與核心CPI指數年增5％及3.8％，分別創2008年及1992年來最高，且雙雙高於預期，初領失業救濟金人數，再刷新疫情來最低紀錄，但近期低於預期的零售銷售及非農就業數據，解釋Fed的謹慎態度，加上債市買盤強勁引發空頭回補，壓低十年公債殖利率跌破1.5％，高評級投資級債直接受惠。

富蘭克林證券投顧說明，高收益債各子產業全線上揚，隨全球新冠病例在4月下旬觸頂後趨於下降，美歐經濟有序解封，且美國疾管署放寬對110個國家的防疫旅遊警告，油價本周再重返近二年多高點，能源債表現居前，其中仍以上游探勘生產及設備服務漲幅領先。歐洲央行維持利率不變，重申維持更快的購債步伐的承諾，並上調今明兩年經濟成長率及通膨預估，提振市場信心，支撐歐洲高收債收高。