全球最盛大的生技展(BIO Digital 2021)在美國登場,生技中心今年推出12項創新藥物開發技術,成功吸引禮來(Eli Lilly)、J&J(嬌生)、默克(Merck)等國際藥廠透過線上媒合會進行互動。並搶先以「Preparing for the Next Pandemic: Ready, Set and Go!」為主題,舉辦線上2021 Taiwan Biotech Forum臺灣生技論壇為活動暖身,並提高臺灣的國際能見度。

為期七天的BIO Digital 線上展覽,今年不僅比往年實體展會延長3天,更首度打破時空限制,推出連續5天24小時全球跨時區不斷電的商機媒合會,臺灣共有來自產官學研界47家共襄盛舉,藉此全球大型展會,捉緊與各國廠商媒合拓商的機會。

生技中心執行長吳忠勳表示,今年主推的亮點技術包含治療急性骨髓性白血病(AML, 俗稱血癌)的FLT3抑制劑抗癌藥物,此藥物已驗證具有高活性及高專一性,對於5年存活率僅15~20%之AML治療有市場切入點。另一為歐美各藥廠大力開發之抗體藥物合體(ADC),生技中心也成功推出自有專利保護之Tri-mannosyl-ADC平台,藉由酵素將化學藥物以4個單一分子(4A)或2個不同分子(2A2B)模式與抗體藥物結合,有別於其他市面上ADC藥物,對於癌症治療提高療效與克服嚴重副作用的潛力更高,極具商業開發價值。

另外,看準細胞治療逐漸受到全球各界矚目,在經濟部支持下,生技中心投入CAR-T細胞進行癌症治療的研究開發,藉由結合新標靶與自泌型免疫檢查點抑制劑開發出精準CAR-T細胞技術,此新標靶CAR-T細胞已在實驗室中驗證對實體腫瘤胃癌細胞具有專一性的毒殺效果,腫瘤抑制能力達60%。生技中心的CAR-T細胞技術有機會突破腫瘤微環境的限制,強化CAR-T細胞於實體腫瘤的毒殺效應,亦讓生技中心在今BIO Digital 2021的1–ON-1洽商時,獲得不少廠商的青睞。

根據Antibody society統計,2017~2020年美國FDA及歐盟EMA核准上市的35個抗體藥物中,就有33個是用CHO細胞生產,顯示全球利用CHO 細胞量產蛋白質藥物已是主流。為提升國內CHO細胞競爭力,生技中心自主開發的高產量CHO細胞量產系統,無論在抗體的產量及質量上都極具市場競爭力,日前日本CMIC集團便與生技中心簽署MOU,雙方將在生物藥製程與製造方面展開合作。

另外今年「2021 Taiwan Biotech Forum」特別邀請前副總統陳建仁院士、輝瑞(Pfizer)、安進(Amgen)、阿斯特利康(AstraZeneca)、Graphen等跨國藥廠的CEO、高階主管,以及成大、陽明交大等重量級學者專家,從公共衛生、醫藥研發、人工智慧應用以及科技法律多面向領域,剖析全球因應未來新興傳染病的策略佈局,同時探討在COVID-19疫情之下,如何促進醫療創新,因應未來新興傳染病的整備。

陳建仁表示,面對COVID-19變異株的快速傳染或其它新興傳染病,全球應該善用台灣資通訊技術強項、AI人工智慧和大數據分析等創新技術運用在防疫,改革零接觸、零距離的公共衛生保健體系,並加強智慧醫院管理和院內感染控制,與各國政府與生技大廠建立跨國合作的防疫機制,體現防疫地球村的概念。

安進公司研發副總裁菲利普·塔加里博士(Philip Tagari)指出,COVID-19疫情的快速蔓延下,全球生技製藥產業被「強迫進化」,產生前所未有劇變,短短數個月內就必須提出臨床試驗候選藥物,這種跳躍式的突破,正因是奠基於過去數據科學、基因體學、AI人工智慧的創新發展,COVID-19徹底翻轉了全球製藥業貫有的思維與藥物開發模式。