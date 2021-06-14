前衛生署長楊志良今天在線上記者會中指出，將替所有新冠死亡者聲請國賠，明起開放google表單登記，對此衛福部長陳時中回應，那就請他依法辦理，這些國家都有相關法令可做依循。

楊志良今在台灣社會調查所記者會中指出，將依照國家賠償請求法源依據，接受所有新冠罹難者家屬登記諮詢，並邀請律師團為死者打國賠訴訟。

對此陳時中在下午回應，有人要建議相關的賠償事宜，那就依法辦理，國家有相關法令，那就去依循。