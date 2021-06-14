楊志良喊「替新冠亡者」聲請國賠 陳時中回應了 14:522021/06/14 中時 陳人齊 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 前衛生署長楊志良表示將替所有新冠死亡者申請國賠，對此衛福部長陳時中回應，那就請他依法辦理。（圖／指揮中心提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 前衛生署長楊志良今天在線上記者會中指出，將替所有新冠死亡者聲請國賠，明起開放google表單登記，對此衛福部長陳時中回應，那就請他依法辦理，這些國家都有相關法令可做依循。 楊志良今在台灣社會調查所記者會中指出，將依照國家賠償請求法源依據，接受所有新冠罹難者家屬登記諮詢，並邀請律師團為死者打國賠訴訟。 對此陳時中在下午回應，有人要建議相關的賠償事宜，那就依法辦理，國家有相關法令，那就去依循。 桃園青埔商圈 報復性國旅新寵兒 G7公報點名中國 籲尊重新疆人權香港自由 #新冠肺炎 #台灣 #國賠 #楊志良 #陳時中 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 統一投顧董事長黎方國：百花齊放 電子傳產雙主流 04:102021/06/14 產業特刊 陳文茜批政府「心腸比鐵石硬」：每天只看民調 疫情下想的是下次選舉 10:492021/06/14 政治 連3輪普篩 廣州20日前清零有望 04:102021/06/14 產業財經 G7公報首度提台海穩定重要性 菅義偉峰會發聲 挺台參與WHA 04:102021/06/14 焦點要聞 遭那英狠酸假單純「對她就沒好印象」 楊紫回應一句話被讚高EQ 12:222021/06/14 娛樂 林依晨嘆醫護受委屈 發14年前白衣天使照84字誓詞終身難忘 14:112021/06/14 娛樂 周子瑜歡慶22歲生日 用中文甜喊「我愛你們」聲音超軟萌 12:432021/06/14 娛樂 「等等會送疫苗過去」藥師等10小時氣炸 衝衛生局一看：超心酸 09:132021/06/14 生活 何如芸深V放風白嫩酥胸 獨居抱玩偶自拍「我安慰自己的方式」 12:582021/06/14 娛樂 亞洲盃資格賽》虎航提供包機 中華男籃全副武裝出征 11:042021/06/14 體育 G7峰會點名北京 陸駐英國大使館怒批：搞小圈子、險惡 14:362021/06/14 國際 生活熱門新聞 新北增98例確診 侯友宜曝「這17區」成功零確診 - 生活 桃園增10確診 足跡多集中在中壢 全聯、美聯社、小北百貨都有 - 生活 勞工紓困明上路 10萬元貸款、家庭補貼開放申領 - 生活 郭董捐500萬劑BNT疫苗見曙光？陳時中曝最新進度 - 生活 國產疫苗無緣美國緊急授權 陳時中提2方法爭國際認證 - 時事 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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