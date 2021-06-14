鬼門關走一遭，陳維祥出院了。(照片/陳維祥提供)

歌壇天王天后幕後推手、吉馬唱片創辦人陳維祥，日前確診新冠肺炎，陳維祥經過插管3天的治療後，所幸病況已好轉，而陳維祥今（14日）則再捎來出院的好消息，陳維祥報平安表示：「命撿回來了」，並且連說了3次「沒事沒事沒事，大難不死，必有後福」。

陳維祥經過10天治療後，在今天平安出院了，陳維祥致電給《愛拼才會贏》合作夥伴及好友們報平安，陳維祥聲音明顯有力、感覺很開心，陳維祥說：「命撿回來了」，並且連說了3次「沒事沒事沒事，大難不死，必有後福」。

曾與陳維祥合作美食生意的「小彬彬」溫兆宇，第一時間收到陳維祥出院報平安語音，也幫忙傳遞訊息給媒體，希望大家防疫繼續加油。

戰勝病魔的陳維祥，以過來人的身分跟大家分享防疫的心得，「大家一定要尋求正當的管道就醫，不要害怕，不要急病亂投醫，處理不當會沒命，還會連累家人和朋友。要勇敢的面對，一定可以戰勝病魔。」

陳維祥說：「馬偕關渡分醫院的醫護，真的是天使，他們細心照護我的命才能撿回來」。陳維祥插管3天，後來轉普通病房，十天就出院了，目前還需要居家隔離。最後，陳維祥懇請大家：「出門一定要戴口罩，大家要共體時艱，等待疫苗的普遍施打，盡量待在家裡不要亂跑，災難一定會過去。」

陳維祥在本月4日確診新冠肺炎，他爆出確診後透露，確診3天前高燒不退，因此到馬偕醫院檢查確診，馬上住進隔離病房，他推測是日前跟朋友喝茶聊天染疫，「好運的人，就算康復了也會有後遺症，運氣不好的就直接掛掉了」，當時他預測自己只是輕症，應該2、3天就能出院，還叮嚀朋友要好好防疫，未料日前傳出因病情急轉直下，因而插管。

陳維祥表示，他在隔離病房插管3天，對於何時開始插管治療沒什麼印象，他當時感覺非常不適，感覺自己差點掛掉，幸好脫離險境、命撿回來。而他治療10日後，狀況好轉，端午節出院的陳維祥說：「命救回來了，但還是要居家隔離」。

陳維祥特別感謝院方，他說這病來得快，循正常管道醫治，就能很快把病毒殺掉，切物病急亂投醫，反而誤了自己，傷害到家人。淡水馬偕醫院證實，陳維祥因確診入住淡水馬偕醫院，近日病況好轉，經診治已經出院返家，但仍須居家隔離觀察。

★中時新聞網提醒您：

防範新冠肺炎，應使用肥皂勤洗手，搭乘大眾運輸或無法保持社交距離時，務必戴上口罩！

回國若身體不適請主動通報，14天內出現疑似症狀請先撥打防疫專線，並戴上口罩儘速就醫，務必告知醫師旅遊史。

※免付費防疫專線：1922、0800-001922