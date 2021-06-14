隨著全球疫苗施打、經濟活動解封、景氣快步復甦，預期貨幣政策正常化過程中，美國聯準會（Fed）退場，應會以縮減購債規模為先，市場預期通膨情境，及Fed會逐漸退場的利空消化，隨部份債券殖利率已領先彈升，反而有利趁市場過度恐慌時，布局美國高收益債和波灣債。

富蘭克林證券投顧表示，看好美國今年經濟成長將達到高個位數水準，且刺激政策效果將持續挹注經濟，各國經濟成長速度將取決於疫苗進度，通膨將僅為暫時，但也將會維持在略高於過去十年平均水準之上。美國強勁經濟成長下，預估殖利率曲線有機會持續趨陡，因此布局短天期債仍能降低對利率波動的敏感度。

雖然高收益債券指數殖利率已來到4％以下，許多債券與疫情前水準仍有一段差距，例如能源產業，聚焦具備高品質管理層、產業地位優越，且持續活躍於資本市場的探勘生產商，這類標的殖利率水準大約介於5～7％。預期未來6～12個月，風險性資產仍較具投資吸引力。

高收益債及新興市場債在強勁的經濟成長背景下，違約率仍將維持於低檔，支撐高收益債的上漲動能。美國於成熟市場中率先擁抱復甦，美高收依舊為主要配置，歐洲隨著疫苗接種加速，經濟有序重啟，可適度於投組中建立衛星部位。

富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金經理人愛德華．波克認為，面對後疫情時代的投資環境，樂觀中保有謹慎，相信透過靈活的資產配置調整，及精選持股策略，有望爭取超額報酬機會。目前配置股高於債，股票側重金融、能源、原物料及工業等循環類股，搭配科技、醫療與公用事業產業，及景氣回升及類股輪動契機，並藉由高收益債部位，爭取債息收益及平衡股市波動風險。