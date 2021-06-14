七國工業集團（G7）峰會閉幕並發表公報，公報多處談及中國並在新疆、香港、台灣等問題上對中國發出批評和要求，中國駐英國使館強硬回應，稱「歪曲事實」、「顛倒是非」，對中國內政橫加干涉，嚴重違反國際關係基本準則，暴露美國等少數國家的險惡用心，對此強烈不滿和堅決反對。

中國駐英國使館表示，當前新冠肺炎疫情仍在世界肆虐，全球經濟低迷等背景下，國際社會需要的是各國的團結與合作，但是，這次峰會讓世人看到的是搞「小圈子」和集團政治、強權政治，是人為製造對立與分裂。

對於G7峰會公報籲中國在新疆尊重人權和基本自由，中國駐英國使館說，新疆事務是中國的內政，涉疆問題根本不是什麼人權、民族或宗教問題，而是反暴恐、反分裂和去極端化問題。

香港問題上，中國駐英國使館指出，中國政府治理香港的依據是中國憲法和香港基本法，而非《中英聯合聲明》，《中英聯合聲明》的核心要義是中國恢復對香港行使主權，任何國家無權借《中英聯合聲明》干預香港事務。

至於公報強調「維護台海穩定的重要性」，鼓勵各方尋求和平解決方案，中國駐英國使館說，台灣問題事關中國核心利益，不容任何外部勢力插手干預。

中國駐英國使館表示，當前，造成台海兩岸關係緊張動蕩的根源，是台灣民進黨拒不承認體現一個中國原則的九二共識，勾連外部勢力不斷謀獨挑釁，敦促有關國家嚴肅對待中方關切，恪守一個中國原則。