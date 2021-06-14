台北市府質疑疫苗分配中央太晚通知，副市長黃珊珊指沒接指揮中心電話，對此中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天說，當時在忙沒接到，剛剛已經回電給她，並說，沒有特別問題啦，希望中央地方一起合作。

陳時中今天細數與台北市合作抗疫，中央提供地方資源的過去種種。陳時中說，不只台北市，每次他有看到相關的爭執或是問題時，都會直接跟相關的人來聯繫，看有什麼問題需要大家一起來解決。

陳時中說，這波疫情剛開始時，台北市那時最緊急，因為加強版防疫旅館，透過EOC區域防疫指揮官來調配，市政府也很辛苦，病房要清空降載，當時防疫旅館不足，記得一開始有跟台北市說，大家要降載，忙不過來可以送中央集中檢疫所，台北市我們提供了六百多間，他們要設加強版防疫旅館，工作人員不足，我們也派了國防部的人進駐，我們也有幫忙做溝通協調的工作。

陳時中強調，防疫的時候，中央地方不分彼此，資源共享，防疫達到最大效率是最大目標。

北市副市長黃珊珊今天講到「早上，我又看到陳時中部長的未接來電，接了會如何，有用嗎?」對此，陳時中說，「黃珊珊記者會前打電話來，我沒接到，我剛剛回給他，沒有特別問題啦，還是希望中央地方一起合作。」