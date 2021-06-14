本土疫情嚴峻，46歲女星賈永婕熱心號召企業界、演藝圈朋友募資「救命神器」高流量氧氣鼻導管全配系統（HFNC），短短3天就募得9234萬購買342台，數量持續增加中，並親自送進各家醫院。今（14日）是端午節，賈永婕沒有懈怠，上午已跑5間醫院、共送出52台救命神器，許多網友紛紛留言表達感謝，連女星曾寶儀都分析出賈永婕的3個優點，認為其可以考慮從政了。

賈永婕在臉書表示：「今天是端午節，again 死神不放假，我們也不能放假！」她感謝在工作人員連夜組裝救命神器，以及司機大哥早上7點來回配送，加快出貨速度，讓她今天一早能順利跑5間醫院，分別為慈濟醫院送15台、中興醫院4台、和平醫院5台、忠孝醫院3台、新北市立聯合醫院25台，下午會進續跑更多行程。

賈永婕熱血支援醫護的暖舉，贏得外界的讚賞聲，她謙虛的表示：「我們的HFNC就直接上戰場了！要感謝的人真的很多，很多人在我身邊幫忙，我可能只是比較容易被大家看到其中一位。」

曾寶儀除了力挺好友賈永婕、掏腰包捐贈HFNC，今（14日）更在臉書曝光與賈永婕通話30分鐘的內容，「週五晚上她打電話跟我聊了半個小時（好啦後段還是有在打屁）關於這個呼吸器有多神奇多緊急多救命，最後ending 我忍不住跟她說，不如從政吧！」曾寶儀讚賞賈永婕很有動員力、不嘴砲、不管大小不論多少直接做了再說，三個優點集結起來就是疫情中台灣最需要的正能量。

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防範新冠肺炎，應使用肥皂勤洗手，搭乘大眾運輸或無法保持社交距離時，務必戴上口罩！

回國若身體不適請主動通報，14天內出現疑似症狀請先撥打防疫專線，並戴上口罩儘速就醫，務必告知醫師旅遊史。

※免付費防疫專線：1922、0800-001922